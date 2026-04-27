“소아성애자” 트럼프 겨눈 총격범… “기관총도 눈치 못 챘을 것”

앨런, 범행 직전 ‘암살 암시 성명’

세줄 요약 백악관 출입기자단 만찬 총격범 콜 토머스 앨런이 범행 직전 가족에게 보낸 성명서에서 트럼프 대통령과 행정부 고위 인사들을 암살 대상으로 삼았다고 밝혔다. 그는 소아성애자, 강간범, 배신자라는 표현으로 동기를 드러냈고, 현장 보안의 허술함도 지적했다. 총격범, 트럼프·행정부 인사 암살 타깃화

범행 직전 성명서로 동기와 공격 의도 노출

행사장 보안 허술함과 정치적 파장 확산

이미지 확대 미국 백악관 출입기자단 만찬 행사장 총격 사건이 발생한 다음 날인 26일(현지시간) 캘리포니아주 토런스에 있는 용의자 콜 토머스 앨런의 집 앞에서 취재진이 대기하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 전날 사건이 발생한 워싱턴DC의 힐튼 호텔 인근에 있던 구급차 내부에 용의자로 추정되는 남성이 누워 있는 모습.

토런스·워싱턴DC 로이터·AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국 백악관 출입기자단 만찬 행사장 총격 사건이 발생한 다음 날인 26일(현지시간) 캘리포니아주 토런스에 있는 용의자 콜 토머스 앨런의 집 앞에서 취재진이 대기하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 전날 사건이 발생한 워싱턴DC의 힐튼 호텔 인근에 있던 구급차 내부에 용의자로 추정되는 남성이 누워 있는 모습.

토런스·워싱턴DC 로이터·AFP 연합뉴스

2026-04-28 12면

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백악관 출입기자단 만찬 행사장 총격범이 범행 직전 가족에게 보낸 성명서에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 범죄자로 묘사하는 듯한 발언을 하며 암살 계획을 암시했던 것으로 파악됐다.뉴욕포스트는 26일(현지시간) 총격범 콜 토머스 앨런(31)이 범행 10분 전 가족에게 보낸 성명서를 입수해 그가 트럼프 대통령과 행정부 고위 관료들을 암살 타깃으로 삼은 것으로 보인다고 보도했다.그는 성명에서 “나는 더 이상 소아성애자, 강간범, 배신자가 저지른 범죄가 내 손을 더럽히도록 두지 않을 것”이라고 범행 동기를 밝혔다. 명시적으로 언급하진 않았지만 트럼프 대통령과 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인(사망)의 친분 의혹 등을 거론한 것으로 보인다.앨런은 이어 “행정부 관리들(캐시 파텔 미 연방수사국 국장 제외): 고위직부터 하위직 순으로 표적 대상”이라며 각 부처 주요 관료들이 범행 타깃이라고 밝혔다. 당시 행사에는 JD 밴스 부통령과 피트 헤그세스 국방장관, 스콧 베선트 재무장관 등 트럼프 행정부 주요 인사들이 대거 참석했다.앨런은 또 “사상자를 최소화하기 위해 산탄을 사용하겠다”며 “정말 필요한 일이라면 (대부분의 사람들이 소아성애자, 강간범, 배신자의 연설에 참석해 공범이라는 전제하에) 여기 있는 거의 모든 사람을 제거해서라도 목표물을 없앨 것”이라고 예고했다.이어 “다른 사람이 억압받을 때 다른 뺨을 내미는 것은 기독교적인 행동이 아니다”라는 종교적 발언도 했다. 그러면서 “만약 내가 미국 시민이 아니라 이란 요원이었다면 여기에 M2 기관총을 들고 들어왔어도 아무도 눈치 못 챘을 것”이라며 현장 보안의 허술함을 지적하기도 했다.이에 대해 트럼프 대통령은 폭스뉴스 인터뷰에서 “그는 오랫동안 마음속에 깊은 증오를 갖고 있었다”며 앨런이 ‘강경한 반기독교적 성향’이라고 주장했다.트럼프 대통령은 CBS방송 시사프로그램 ‘60분’에 출연해선 사건 당시 심경을 밝혔다. 그는 자신과 참석자들이 부상을 입을 수 있었다는 질문에 “걱정하지 않았다. 나는 삶을 이해한다”며 “우리는 미친 세상에 살고 있다”고 말했다.진행자가 앨런의 성명을 그대로 읽으며 ‘소아성애자’ 등의 단어를 언급하자 말을 끊고 “나는 강간범이나 소아성애자가 아니다. 병든 사람의 헛소리”라고 반박했다. 이어 진행자가 성명을 그대로 읽은 것을 두고 “부끄러워 해야 한다. 당신은 수치스러운 사람”이라고 격한 반응도 보였다.