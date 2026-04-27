트럼프 겨눈 세 번째 총구… 중동전쟁發 테러 위기 커지나

노 킹스 시위 확산 美분열 심화

‘반트럼프’ 관련 정치 테러 우려

친이란 단체, 트럼프·가족 위협

美, 워싱턴 방공망 강화 등 대응

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 대선 후보 당시인 2024년 7월 필라델피아 버틀러에서 선거 유세 도중 총격을 받은 직후 비밀경호국 직원들의 도움을 받으며 이동하면서 주먹을 번쩍 들고 있다.

AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 대선 후보 당시인 2024년 7월 필라델피아 버틀러에서 선거 유세 도중 총격을 받은 직후 비밀경호국 직원들의 도움을 받으며 이동하면서 주먹을 번쩍 들고 있다.

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이미지 확대 25일(현지시간) 트럼프 대통령이 참석한 행사에서 총격 사건이 발생한 워싱턴DC 워싱턴 힐튼 호텔 입구에서 1981년 벌어졌던 로널드 레이건 전 대통령 암살 시도 사건 당시 현장 모습.

AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 25일(현지시간) 트럼프 대통령이 참석한 행사에서 총격 사건이 발생한 워싱턴DC 워싱턴 힐튼 호텔 입구에서 1981년 벌어졌던 로널드 레이건 전 대통령 암살 시도 사건 당시 현장 모습.

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2026-04-27 4면

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25일(현지시간) 발생한 미국 백악관 출입기자단 만찬 행사장 총격 사건으로 도널드 트럼프 대통령은 지난 2년 사이 세 차례나 총격 시도의 위험에 노출된 셈이 됐다. 이번 사건은 대이란 전쟁과는 무관한 용의자의 단독 범행으로 추정되지만, 향후 비슷한 범죄가 재발하거나 테러 단체의 비대칭 공격이 일어날 가능성도 배제할 수 없다는 관측이 제기된다.워싱턴DC 한복판에서 벌어진 이번 총격은 대통령 취임 이후 처음으로 벌어진 직접적인 암살 시도다. 1기 집권 때와 비교하면 2기 집권기 트럼프 대통령은 외부의 테러 위협에 더욱 노출되고 있음을 보여 주는 것으로 풀이된다.이번 사건은 트럼프 대통령에 대한 여론이 악화하는 가운데 발생했다. 지난달 말 트럼프 대통령에 반대하는 ‘노 킹스’(왕은 없다) 시위가 미 전역에서 대규모로 일어났고, 최근 트럼프 대통령의 지지율은 30%대를 기록하며 갈수록 하락하고 있다. 중동 전쟁에 반대하는 반전 시위는 미 주요 도시는 물론 세계 각국에서 매일 벌어지고 있다. 이번 사건의 용의자도 ‘반트럼프’ 운동과 연관돼 있거나 이를 추종하는 인물로 추정된다.특히 트럼프 행정부 아래 미국이 진영 간 극심한 분열을 겪고 있는 상황에서 정치 테러 가능성이 더 커졌다는 분석이 제기된다. 트럼프 대통령은 이 같은 총격 사건이 처음이 아니라면서 “오늘 저녁 사건을 계기로 모든 미국인이 마음을 다해 차이를 평화적으로 해결하겠다는 다짐을 다시 하기를 요청한다”고 말했다.아울러 미 정가에서는 대이란 전쟁 이후 트럼프 대통령과 핵심 참모들의 신변을 위협하는 외부의 테러 가능성이 제기되고 있다. 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자 등 자국 수뇌부 인사들이 미국과 이스라엘에 암살당한 후 이란이 보복을 공언하고 있기 때문이다. 미 국방부는 만일의 사태에 대비해 워싱턴DC 육군기지 포트 맥네어에 별도 방공망을 도입하는 것으로 알려졌다. 해당 기지에 거처를 둔 피트 헤그세스 국방장관, 마코 루비오 국무장관을 보호하려는 조치다.친이란 테러 단체들은 트럼프 대통령을 직접적인 테러 대상으로 지목하며 긴장감을 높이고 있다. 신생 이슬람 단체인 ‘하라카트 아샤브 알야민 알이스라미야’는 지난 20일 성명에서 트럼프 대통령과 그의 가족을 위협하며 “우리들의 복수는 당신과 당신의 자녀, 사위까지 따라갈 것”이라고 밝혔다. 이 단체는 영국 런던에서 발생한 유대교 회당 방화 사건 등 유대인 겨냥 테러를 저지른 것으로 알려졌다.