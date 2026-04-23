이란은 단결… 존립 위기에 결속 강화

전쟁·외교 의견 달라도 단합해

“지도부 분열설은 심각한 오판”

2026-04-24 12면

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 정부가 ‘심각하게 분열됐다’고 주장한 가운데 이란 지도부가 오히려 전쟁 이전보다 훨씬 공고하게 결속된 상태라고 CNN이 전문가를 인용해 22일(현지시간) 보도했다.전문가들은 정권 존립이 위태로운 전시 상황이 이란 내부의 결속을 강화했다고 진단했다. 이란 지도부는 전쟁 수행 방식이나 대미 외교 정책 방향에 대해 의견이 다를지라도 결속력을 다지고 있다는 분석이다. 조지타운대학교 카타르 캠퍼스의 메흐라트 캄라바 교수는 “이란 지도부에 균열이 있다는 시각은 심각한 오판”이라며 “이란 지도부는 전쟁 수행과 협상 과정에서 상당히 일관된 결속력을 보여주고 있다”고 말했다.퀸시연구소의 트리타 파르시 부소장은 미국과 이스라엘의 공격으로 인해 알리 하메네이 전 최고지도자를 비롯한 핵심 인사들이 제거된 이후 지도부 규모가 작아진 점도 결속의 원인으로 봤다.독일 국제안보문제연구소의 하미드레자 아지지 객원 연구원은 “(이란 관리들은) 현 최고지도자를 정기적으로 만나기 어려운 상황인데, 이는 오히려 지도부가 전쟁과 관련해 의사결정을 하는 데 있어 더 많은 재량권을 갖게 된다는 것을 의미한다”고 짚었다.이런 상황에서 이란은 ‘협상파’와 ‘강경파’ 간 갈등이 있다는 일련의 보도를 일축하고 대외적으로 단결된 모습을 보이려 강조하고 있다. 이란 대통령실은 이날 엑스에 “고위 관리들 사이의 분열설은 적들이 즐겨 쓰는 정치 선전일 뿐”이라며 “현재 전장과 국민, 외교관들 사이의 단결과 합의는 굳건하다”고 강조했다.