이란군 호르무즈 선박 나포에…브렌트유 다시 100달러대

이미지 확대 서울 시내 한 주유소에 22일 무연휘발유와 경유 2098원, 고급휘발유 2498원의 판매 가격이 표시돼 있다. 이란의 호르무즈 봉쇄 장기화로 원유 수급 우려가 커지면서 석유 최고가격제 시행에도 불구하고 지난 17일 전국 평균 휘발유값이 2000원을 돌파했다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 시내 한 주유소에 22일 무연휘발유와 경유 2098원, 고급휘발유 2498원의 판매 가격이 표시돼 있다. 이란의 호르무즈 봉쇄 장기화로 원유 수급 우려가 커지면서 석유 최고가격제 시행에도 불구하고 지난 17일 전국 평균 휘발유값이 2000원을 돌파했다. 연합뉴스

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이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에서 선박을 나포했다는 소식에 브렌트유 가격이 다시 배럴당 100달러선 위로 올라섰다.22일(현지시간) ICE 선물거래소에서 6월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 101.91달러로 전장보다 3.5% 상승했다. 뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 종가는 배럴당 92.96달러로 전장보다 3.7% 올랐다.이란 혁명수비대 해군은 이란군의 허가를 받지 않고 호르무즈 해협을 몰래 빠져나가려 했다며 MSC-프란세스카호와 데파미노다스호 등 컨테이너선 2척을 이란 영해로 나포했다고 발표했다. 이란 메흐르 통신은 컨테이너선 유포리아호도 호르무즈 해협을 통과하다 혁명수비대 해군에 나포됐다고 보도했다. 영국해사무역기구(UKMTO)는 이날 호르무즈 해협에서 선박 1척이 혁명수비대 고속공격정의 공격을 받았다고 밝혔다.이란의 선박 나포는 전날 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 ‘2주 휴전’ 만료를 하루 앞두고 휴전 연장을 선언한 뒤 이뤄졌다. 트럼프 대통령은 대이란 해상봉쇄와 그 외 준비 태세는 계속된다고 밝혔다. 이란이 미국의 대이란 해상봉쇄에 반발하며 종전 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 이란 해군의 선박 나포는 이란이 휴전 협상의 지렛대로 호르무즈 해협 통제권을 계속 활용하겠다는 의지로 풀이된다.스위스은행 UBS의 지오바니 스타우노보 원자재 분석가는 “호르무즈 해협 통항이 제한된 상태로 머무는 한 석유 시장 공급 위축은 지속되고 유가도 지지력을 유지할 것”이라고 분석했다. 미 에너지정보청(EIA)은 지난 17일 기준 미국의 휘발유 재고가 2억 2840만 배럴로 한 주 전보다 460만 배럴 감소했다고 밝혔다.