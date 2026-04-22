‘구호자금 빼돌려 다이아 구입 의혹’… 美 하원의원 사퇴

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실라 처필러스-맥코믹 미국 민주당 하원의원. AFP 연합뉴스
횡령 의혹을 받던 실라 처필러스 맥코믹(민주·플로리다) 미국 연방 하원의원이 의회 윤리위원회의 징계 절차가 진행되는 도중 21일(현지시간) 사퇴했다.
맥코믹 의원은 선거자금법 위반 등 25건의 비위 의혹으로 윤리위 징계에 회부됐으며, 법원에서 재판도 앞두고 있다. 그는 ‘코로나 팬데믹’ 재난구호 자금 500만 달러(약 73억원)를 횡령해 3캐럿짜리 다이아몬드 반지 등을 사용하는 데 썼다는 의혹을 받고 있다. 다만 맥코믹 의원은 언론에 보낸 성명에서 자신의 혐의를 부인했다.
그가 사퇴하면서, 마찬가지로 상대 당의 의원직 제명 요구에 직면한 코리 밀스(공화·플로리다) 하원의원에 대한 사퇴 압박도 커질 전망이다. 밀스 의원은 성 비위, 데이트 폭력, 선거자금법 위반, 선물 규정 위반 등 의혹으로 윤리위 조사를 받고 있다.
김동욱 서울시의원, 국기원 명예 3단 단증 수여
김동욱 서울시의원(국민의힘·강남5)이 태권도의 가치 확산과 산업적 활용 기반 마련에 기여한 공로를 인정받아 세계태권도본부 국기원으로부터 명예 3단 단증을 받았다. 국기원은 김 의원이 태권도를 대한민국을 대표하는 문화 자산이자 미래 소프트파워로 보고, 산업적 가치 확장과 미래 성장 기반 마련을 위해 지속적으로 노력해 온 점을 높이 평가했다. 김 의원은 “태권도는 우리나라를 상징하는 문화 자산이자 이미 국제사회에서 자리 잡은 소프트파워”라며 “이를 바탕으로 태권도의 미래 비전과 새로운 경쟁력을 지속적으로 확장해 나가겠다”고 밝혔다. 그는 앞으로도 국기원과 함께 태권도의 가치 확산과 산업적 활용 기반 강화를 위한 정책적 노력을 이어갈 예정이다.
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이들에 앞서 에릭 스월웰(민주·캘리포니아) 하원의원과 토니 곤잘레스(공화·텍사스) 하원의원이 각각 성추문 의혹으로 의회의 제명 조처를 앞두고 이달 초 사퇴했다. 의원직 제명은 하원 의사정족수(과반) 충족 상황에서 3분의 2 이상 찬성이 필요하다. 미국 하원 역사상 제명된 의원은 2023년 조지 산토스(공화·뉴욕)를 포함해 6명이다.
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