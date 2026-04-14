맥도날드 배달 직접 받은 트럼프… ‘팁 비과세’ 홍보

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맥도날드 배달 직접 받은 트럼프… ‘팁 비과세’ 홍보

입력 2026-04-14 18:14
수정 2026-04-14 18:14
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맥도날드 배달 직접 받은 트럼프… ‘팁 비과세’ 홍보
맥도날드 배달 직접 받은 트럼프… ‘팁 비과세’ 홍보 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 13일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 집무실 밖에서 음식 배달 앱 ‘도어대시’ 기사 샤론 시먼스로부터 맥도날드 버거 세트가 담긴 종이봉투를 건네받은 뒤 악수하고 있다. 트럼프 대통령은 시먼스에게 100달러(약 15만원) 지폐를 건네며 자신의 ‘팁 비과세’ 정책을 홍보했다.
워싱턴DC 로이터 연합뉴스


도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 13일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 집무실 밖에서 음식 배달 앱 ‘도어대시’ 기사 샤론 시먼스로부터 맥도날드 버거 세트가 담긴 종이봉투를 건네받은 뒤 악수하고 있다. 트럼프 대통령은 시먼스에게 100달러(약 15만원) 지폐를 건네며 자신의 ‘팁 비과세’ 정책을 홍보했다.

워싱턴DC 로이터 연합뉴스

2026-04-15 6면
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