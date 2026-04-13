트럼프 ‘호르무즈 봉쇄령’… “모든 선박 즉시 차단”

“불법 통행료 지불 땐 안전 보장 못 해”

‘해상 봉쇄’ 기사 링크 후 전격 발표

美 “기뢰제거 군함 2척 해협 통과”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 플로리다주 마이애미 카세야 센터에서 열린 이종격투기(UFC) 327 경기를 관람하고 있다. 2026.4.12 마이애미 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 플로리다주 마이애미 카세야 센터에서 열린 이종격투기(UFC) 327 경기를 관람하고 있다. 2026.4.12 마이애미 로이터 연합뉴스

2026-04-13 2면

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미국과 이란의 종전 협상이 결렬되고 도널트 트럼프 미 대통령이 호르무즈 해협 봉쇄 카드를 꺼내 들었다. 호르무즈 해협 통제권을 두고 이란과 일촉즉발의 충돌이 우려된다.트럼프 미국 대통령은 12일(현지시간) 트루스소셜에 “미 해군은 즉시 호르무즈 해협을 드나드는 모든 선박에 대한 봉쇄 조처를 시작할 것”이라고 밝혔다. 그는 이어 “또 미 해군에 이란에 통행료를 지불한 모든 선박을 국제 해역에서 수색 및 차단하도록 지시했다”며 “불법적인 통행료를 지불하는 자는 공해상에서 안전한 항해를 보장받을 수 없다”고 이란의 통행료 징수 행위를 용납하지 않겠다고도 했다.트럼프 대통령은 이어 “언젠가는 우리는 ‘모든 선박의 출입을 허용하는’ 단계에 이를 것이지만, 이란은 오직 자신들만 알고 있는 ‘어딘가에 지뢰가 있을지도 모른다’는 한마디로 이를 차단해왔다”고 지적했다. 그는 “이는 세계에 대한 갈취이며, 각국 지도자들, 특히 미국은 결코 갈취당하지 않을 것”이라고도 강조했다.트럼프 대통령은 또 “봉쇄는 곧 시작될 것”이라며 “다른 국가들도 이 봉쇄에 참여하게 될 것이다. 이란이 이러한 불법적 갈취 행위로 이익을 얻는 일은 없을 것이다”라고도 했다.이같은 메시지는 앞서 미국이 협상 개시 시점에 미군이 호르무즈 해협에서 기뢰 제거 작전을 시작한다고 밝힌 가운데 나왔다. 미 중부사령부는 성명에서 “중부사령부 소속 병력이 호르무즈 해협의 기뢰 제거 여건 조성을 시작했다”며 미 해군 유도미사일 구축함 2척이 호르무즈 해협을 통과했다고 밝혔다. 미 군함이 호르무즈 해협을 통과한 건 지난 2월 28일 개전 이후 처음이었다. 중부사령부는 이번 작전이 이란이 해협에 설치한 기뢰를 완전히 제거하기 위한 임무의 일환이며, 며칠 내로 수중 드론을 포함한 추가 전력을 투입할 것이라고도 예고했다.이번 조치는 군사력을 활용해 호르무즈 해협 통제권을 확보하겠다는 것으로, 이란의 원유수출을 막고 중국 등 이란 원유 수입국에도 외교적 압박을 가하겠다는 의도를 갖고 있는 것으로 풀이된다.트럼프 대통령은 앞서 협상이 결렬된 지 몇 시간 후 ‘이란이 굴복하지 않을 경우 대통령이 보유한 트럼프 카드는 해상 봉쇄’라는 제목의 기사를 링크하기도 했다. 해당 기사는 베네수엘라의 원유 수출을 막기 위해 해상 봉쇄에 나선 것을 거론하며 이란에도 같은 조치를 취할 수 있다고 분석한 내용으로, 트럼프의 의중이 반영된 게 아니냐는 관측이 나왔다.