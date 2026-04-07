“김정은 옆 주한미군 뒀는데”… 트럼프, 또 한국 콕 집어 비판

북핵 지적… 이란전 정당성 강조

조종사 정보 유출 언론사 맹비난

2026-04-08 3면

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중동전쟁 참전을 꺼린 동맹들을 비판해 온 도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 기자회견에서 한국 등을 ‘콕 집어’ 다시 불만을 표출했다.트럼프 대통령은 이날 백악관 기자회견에서 나토로부터 도움을 받지 못했다며 한참을 얘기하다가 “나토뿐만이 아니었다. 누가 또 우리를 돕지 않은 줄 아는가. 한국이다”라고 말했다. 이어 “우리는 험지에 4만 5000명의 (주한미군) 병력을 두고 있으며 핵무기를 많이 갖고 있는 김정은 바로 옆”이라고 했다. 트럼프는 실제로는 2만 8500명인 주한미군 병력을 4만 5000명으로 부풀려 말하고 있다.그러면서 호주와 일본을 차례로 거명하며 미군의 도움을 받는 동맹들이 대이란 전쟁을 외면했다고 비판했다. 반대로 사우디아라비아와 카타르, 아랍에미리트(UAE), 바레인, 쿠웨이트 등 대이란 전쟁에 호응한 국가들에 대해서는 “훌륭했다”며 치켜세웠다.트럼프 대통령은 지난 1일 부활절 기념 오찬 행사에서 한국과 일본 등에 불만을 표출했는데, 백악관은 당시 행사 영상을 삭제한 바 있다.또 트럼프 대통령은 김정은 북한 국무위원장과 매우 잘 지낸다면서 “어떤 (미국) 대통령이 일을 제대로 했더라면 김정은은 지금 핵무기를 갖고 있지 못할 것”이라며 “그들은 일을 제대로 하는 게 겁이 났던 것”이라고 말했다. 이란의 핵보유 능력을 막기 위해 시작한 것이라는 이번 전쟁의 정당성을 강조하려는 발언으로 풀이된다.트럼프 대통령은 이날 회견에서 이란군에 격추된 F-15E 전투기에서 탈출한 장교 구출 작전의 구체적인 내용을 소개하며 미군의 치적을 자화자찬했다. 그러면서 작전을 진행 중이던 상황에서 또 다른 탑승자였던 조종사 구조 사실이 언론에 먼저 보도된 것과 관련해 정보 유출자와 해당 언론사를 맹비난했다. 그는 “누군가가 정보를 유출했고, 그 유출자를 찾아내길 바란다”며 “우리는 그 유출자를 찾기 위해 전력을 다하고 있다”고 말했다.