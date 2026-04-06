‘새벽 2시 기자회견’ 트럼프 “휴전? 아이디어 중 하나”…이란 ‘10개 요구안’ 나왔다

백악관 “장대한 분노 작전 계속되고 있어”

이란 “일시적 휴전 아닌 ‘영구적 종전’해야”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 백악관에서 이란 전쟁에 관한 대국민 연설을 하고 있다. 2026.4.2. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 백악관에서 이란 전쟁에 관한 대국민 연설을 하고 있다. 2026.4.2. 로이터 연합뉴스

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미국과 이란이 ‘45일간의 즉각 휴전’ 등을 골자로 한 계획안을 논의중이라는 보도가 나온 가운데, 미 백악관은 “여러 아이디어 중 하나”라며 거리를 뒀다.백악관 관계자는 6일(현지시간) AFP통신과의 인터뷰에서 양국이 파키스탄 등 중재국을 통해 논의하고 있는 계획안에 대해 “트럼프 대통령은 이에 대해 서명하지 않았다”며 이같이 밝혔다.이 관계자는 “‘장대한 분노’(Epic Fury) 작전은 계속되고 있다”며 트럼프 대통령이 이날 예정된 기자회견에서 이와 관련해 언급할 것임을 시사했다.앞서 로이터통신과 미 매체 악시오스는 이날 이란과 미국이 45일간의 즉각 휴전과 종전을 위한 협상, 호르무즈 해협 재개방 등의 내용이 담긴 계획안을 중재국인 파키스탄을 통해 전달받았다고 보도했다.다만 이란 측은 해당 계획안이 미국의 입장만을 반영한 것이라며 받아들일 수 없다고 밝혔다.에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 “며칠 전 파키스탄을 통해 미국의 ‘15개 조 평화안’을 전달받았다”면서 “지나치게 과도하며 비정상적이고 비논리적인 내용이어서 결코 수용할 수 없다”고 일축했다.이어 이란은 ‘일시적 휴전’을 거부한 채 ‘영구 종전’을 강조한 자체 종전안을 제시했다. 이란 관영 IRNA통신에 따르면 이란 정부는 파키스탄에 미국의 종전안에 대한 공식 답변서를 중재국인 파키스탄에 전달했다.보도에 따르면 이란의 종전안에는 ▲역내 군사적 충돌의 전면 중단 ▲호르무즈 해협의 안전 항행을 위한 새로운 프로토콜 수립 ▲전후 재건 지원 ▲대이란 경제 제재 해제 등 10개 조항이 담겼다.휴전 및 종전 가능성이 고개를 드는 상황에서도 트럼프 대통령은 이란을 향해 “핵심 인프라를 초토화시키겠다”며 7일 오후 8시(미 동부시간)까지 합의할 것을 강하게 압박하고 있다.트럼프 대통령은 이날 오후 1시(한국시간 7일 오전 2시) 기자회견을 연다. 이란에서 격추된 미군의 F-15E 전투기 탑승자 구조작전 성공을 주제로 한 회견으로 알려졌지만, ‘45일 휴전안’ 등 외신에서 거론돼온 휴전 및 종전 협상에 대한 입장도 밝힐 가능성이 있다.