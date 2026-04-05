[속보] 이란 협상 타결 전망에…트럼프 “내일 가능성 커”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 백악관에서 이란 전쟁 관련 대국민 연설을 하고 있다. 2026.4.1 워싱턴 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 백악관에서 이란 전쟁 관련 대국민 연설을 하고 있다. 2026.4.1 워싱턴 AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령이 현재 이란과 협상하고 있으며, 다음날까지 타결될 가능성이 크다고 밝혔다.트럼프 대통령은 5일(현지시간) 폭스뉴스와의 인터뷰에서 이란과의 협상 타결 전망과 관련해 “내일(6일) 가능성이 크다고 본다. 지금 협상이 진행되고 있다”고 밝혔다.이어 “빨리 합의하지 않으면 (이란의) 모든 것을 날려버리고 석유를 차지하는 것을 검토하고 있다”고 덧붙였다.핵심 인프라에 대한 집중 공격을 예고하며 대이란 압박 강도를 높이는 동시에 합의 타결에 대한 낙관론을 펼치며 시장과 여론을 안심시키려는 의도로 해석된다.트럼프 대통령은 이날 오전 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 7일 이란 발전소와 교량 등 핵심 인프라에 대한 대대적 공격을 퍼붓겠다고 예고하면서 호르무즈 해협 개방과 합의 타결을 압박했다.트럼프 대통령은 앞서 6일까지로 이란 발전소와 에너지 인프라에 대한 공격을 유예한 바 있다. 유예 기간이 끝나면 7일 곧바로 핵심 인프라를 겨냥한 파상공세에 나서겠다고 위협한 셈이다.