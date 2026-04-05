F-15 실종 미군 구조…트럼프 “역사상 가장 대담한 작전 완수”

이미지 확대 미군의 F-15E 스트라이크 이글 전투기. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 미군의 F-15E 스트라이크 이글 전투기. AP 뉴시스

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미군이 대이란 군사작전 중 실종된 병사를 4일(현지시간) 구조했다. 전날 이란 남서부 상공에서 격추된 미국 F-15 전투기의 조종사 2명 중 1명이다.도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 “미군은 미국 역사상 가장 대담한 수색 및 구조 작전 중 하나를 완수했다”며 이란에 격추당한 F-15 전투기 조종사를 구출했다고 확인했다.트럼프 대통령은 구조 상황에 대해 “이 용감한 전사는 이란의 험준한 산악지대에서 적진 한복판에 있었고, 매시간 점점 가까이 다가오는 우리의 적들에게 추격당하고 있었다”며 “미군은 내 지시에 따라 그를 데려오기 위해 세계에서 가장 치명적인 무기들로 무장한 수십 대의 항공기를 보냈다”고 전했다.이어 “그는 부상을 입었지만, 괜찮을 것”이라며 “적의 영토 깊숙한 곳에서 2명의 미국 조종사가 각각 따로 구조된 것은 군사적인 기록(기억)상 이번이 처음이다. 우리는 절대로 미국의 전사를 뒤에 남겨두지 않을 것”이라고 강조했다.앞서 미국과 이란은 실종된 미군 1명을 확보하기 위한 ‘속도전’을 벌이고 있었다. 실종 미군의 신병 확보가 ‘종전 협상’의 주요 변수로 떠오르면서다. 1명은 현장에서 신속히 구조됐으나, 나머지 1명의 행방은 수색 작전이 시작된 이후에도 한동안 확인되지 않았다.미 정치전문매체 악시오스에 따르면 미 특수부대는 실종자 구출을 위해 전날 이란에 투입됐고, 이튿날인 이날도 다시 진입해 수색 및 구조 작전을 펼쳤다.이란 혁명수비대(IRGC)는 실종자가 있는 지역에 병력을 파견해 저지에 나섰으나, 미 공군 전투기는 이란군 진입을 막기 위해 공습을 진행하며 작전을 수행한 것으로 알려졌다.