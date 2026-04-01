눈 풀린 채 ‘약물운전’ 우즈 체포… “남친에 화난 트럼프 前며느리 ‘최후통첩’”

이미지 확대 지난해 3월 교제 사실이 밝혀진 후 공개 열애 중인 타이거 우즈와 바네사 트럼프. 우즈 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난해 3월 교제 사실이 밝혀진 후 공개 열애 중인 타이거 우즈와 바네사 트럼프. 우즈 인스타그램 캡처

이미지 확대 지난해 3월 교제 사실이 밝혀진 후 공개 열애 중인 타이거 우즈와 바네사 트럼프. 우즈 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난해 3월 교제 사실이 밝혀진 후 공개 열애 중인 타이거 우즈와 바네사 트럼프. 우즈 인스타그램 캡처

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‘골프 황제’ 타이거 우즈(50)가 지난달 27일(현지시간) 교통사고를 낸 현장에서 음주 또는 약물 운전 혐의로 체포된 것과 관련해 연인인 바네사 트럼프(48)가 의미심장한 ‘최후통첩’을 했다고 28일 데일리메일이 보도했다.매체에 따르면 두 사람과 가까운 한 소식통은 “이번 일은 분명히 ‘위험 신호’(red flag)”라며 “바네사는 우즈에게 문제를 반드시 해결하라고 요구했다”고 전했다. 이 소식통은 “바네사는 전혀 행복해 보이지 않았다. 솔직히 말해서 실망했고, 약간 화가 나 있기도 하다”고 덧붙였다.우즈는 이번 일로 “매우 미안해하며” 자신의 실수를 “바로잡고 싶어하는” 것으로 전해졌다.연예매체 피플은 바네사 측 한 소식통을 인용해 “바네사는 남자친구 우즈와 ‘행복한 관계’를 유지하고 있지만, 때로는 (남자친구 문제와 가족 때문에) 정신없이 바쁘기도 하다”며 “바네사에게도 개인적인 삶이 있고 돌봐야 할 아이들이 있어서 항상 (우즈의) 일에 관여할 수는 없다”고 전했다.우즈와 바네사의 열애 사실은 지난해 3월 처음 공개됐다. 도널드 트럼프 대통령은 전 며느리인 바네사의 열애에 대해 “두 사람 모두 행복하길 진심으로 바란다. 두 사람 모두 훌륭한 사람이다”라고 말한 바 있다.바네사의 전남편은 트럼프 대통령의 장남인 도널드 트럼프 주니어(48)다. 두 사람은 2005년부터 2018년까지 결혼 생활을 유지하다 이혼했으며 카이(18), 도널드 3세(17), 트리스탄(14), 스펜서(13), 클로이(11) 등 다섯 자녀를 두고 있다.우즈와 바네사는 골프를 좋아한다는 공통점 등을 통해 가까워진 것으로 전해졌다. 바네사의 첫째 딸 카이도 신예 골프선수다. 우즈가 부상으로 1년간 경기에 출전하지 못한 상황에서도 두 사람은 견고한 관계를 유지해왔으며, 바네사는 골프가 우즈의 삶에서 가장 중요한 부분을 차지하기 때문에 그의 골프 활동을 전폭적으로 지지하고 있다고 소식통은 전했다.앞서 우즈는 지난 27일 오후 2시쯤 미국 플로리다주 마틴 카운티 주피터 아일랜드의 왕복 2차선 도로에서 자신의 랜드로버 차량을 몰면서 앞차를 추월하려다 충돌하며 자신의 차량이 전복되는 사고를 냈다.그는 음주 측정기를 통한 검사에선 음성 판정을 받았으나, 약물 검사를 위한 소변 검사를 거부해 체포됐다. 이후 8시간 동안 구치소에 구금됐다가 보석금을 내고 풀려났다.마틴 카운티 보안관실이 31일 공개한 보고서에 따르면 사고 당시 우즈의 주머니에서는 통증 치료에 사용되는 오피오이드 계열 흰색 알약 2개가 발견됐다.오피오이드는 마약성 진통제의 범주를 일컫는다. 트럼프 대통령이 집권 2기 취임 후 중국과 캐나다, 멕시코에 관세를 부과한 근거가 된 ‘좀비 마약’ 펜타닐 역시 오피오이드 계열이다.보고서에는 당시 우즈의 눈이 충혈되고 흐릿했으며 동공이 확장된 상태였다는 내용이 담겼다. 또 우즈의 움직임은 느리고 무기력했으며, 경찰관들과 대화하는 동안 땀을 흘리기도 한 것으로 전해졌다.