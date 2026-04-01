트럼프 “호르무즈 개방, 내 임무 아냐…너희들이 직접 가서 열어라”

뉴욕포스트 인터뷰…“호르무즈, 이용국이 열면 돼”
“이란 이미 초토화…내 유일한 임무는 이란 핵능력 제거”
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호르무즈 해협과 트럼프 대통령 일러스트레이션. 로이터 연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령은 31일(현지시간) 이란 전쟁이 곧 끝날 것으로 믿고 있다며 호르무즈 해협 개방 문제는 “해협을 이용하는 나라들이 가서 직접 열면 된다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 미 일간 뉴욕포스트와의 전화 인터뷰에서 “우리는 그곳(이란)에 그리 오래 있지 않을 것이다. 우리는 지금 당장 그들을 완전히 초토화하고 있다”며 이같이 말했다.
이어 “그곳에 오래 머물 필요가 없을 것”이라며 “하지만 그들에게 남은 공격 능력이 무엇이든, 그 공격력을 없애기 위해 해야 할 일이 더 남아 있다”고 설명했다.
트럼프 대통령은 호르무즈 해협 재개방 문제에 대해서는 “내 생각에 그것은 자동으로 열릴 것”이라며 “그들에겐 힘이 남아 있지 않다. 해협을 이용하는 나라들이 가서 직접 열면 된다”고 말했다.
그러면서 “왜냐하면 석유를 통제하는 이들이라면 누구든 해협을 여는 것에 기뻐할 것이기 때문”이라고 덧붙였다.
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호르무즈 해협 인근 페르시아만을 항해하는 유조선의 모습. 로이터 연합뉴스
이란 의회 국가안보위원회는 전날 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과하고, 미국과 이스라엘 선박의 통항을 금지하는 내용의 관리안을 승인했다. 세계 원유 수송량의 약 20%가 지나는 호르무즈 해협을 일종의 ‘톨게이트’로 만들겠다는 것이다.
트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 “미국은 더 이상 당신들을 돕기 위해 그곳에 있지 않을 것”이라며 “당신들 기름은 알아서 챙겨라”라고 미국의 이란 전쟁 수행을 돕지 않은 동맹국을 향해 강한 불만을 표시했다.
앞서 월스트리트저널(WSJ)은 전날 “트럼프 대통령이 참모들에게 호르무즈 해협 폐쇄가 계속되더라도 이란을 상대로 한 군사 작전을 끝낼 의사가 있다는 입장을 밝혔다”고 전한 바 있다.
이에 대해 트럼프 대통령은 “솔직히 그 문제에 대해 생각해보지 않았다. 내 유일한 임무는 이란이 핵무기를 갖지 못하게 하는 것”이라며 “우리가 떠나면 해협은 자동으로 열릴 것”이라고 언급했다.
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도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 메릴랜드주 조인트 베이스 앤드루스로 향하는 전용기 에어포스원 안에서 취재진과 대화하고 있다. AP 뉴시스
트럼프 대통령은 미군이 전날 이란 중부 이스파한 지역 탄약고에 벙커버스터 폭탄(지하 관통탄)을 투하한 것에 대해선 폭발 규모가 예상보다 컸다며 “그들이 엄청난 것들을 가지고 있었다는 뜻”이라고 말했다.
이어 “우리는 그들의 핵 능력을 제거하고 있고, 정권 교체도 달성했다”며 “지금 우리는 완전히 다른 사람들을 상대하고 있으며, 그들은 이전보다 훨씬 더 합리적이다. 이것이 진정한 정권 교체”라고 했다.
스티브 윗코프 중동 특사나 JD 밴스 미 부통령을 이란과의 협상을 위해 파견할 것인지에 대해선 “말하고 싶지 않다”며 말을 아꼈다.
이새날 서울시의원 “아이들의 안전이 최우선”… 교통안전 캠페인 및 현장 간담회 개최
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 지난 30일 서울언북초등학교 앞에서 교육청, 강남구청, 강남경찰서, 한국도로교통공단 및 강남·수서 녹색어머니연합회 등 유관기관과 함께 ‘1학기 교통안전 합동 캠페인’을 전개하고, 연이어 학교 현안 청취를 위한 간담회를 가졌다고 밝혔다. 이번 캠페인은 2022년 언북초 인근 스쿨존에서 발생한 가슴 아픈 사고를 잊지 않고, 지역사회의 통학로 안전 경각심을 다시 한번 일깨우기 위해 민·관·경이 대대적으로 합동하여 마련됐다. 이 의원과 참가자들은 아침 등교 시간에 맞춰 학교 정문과 주변 사거리 등 교통안전 취약 지점을 직접 점검하며 학생들의 등교 맞이와 교통 지도를 진행했다. 특히 현장 점검에서는 언북초의 고질적인 통학로 위험 요인이 적나라하게 확인됐다. 전교생 1300여명 중 대다수가 이용하는 정문 앞 100m 지점부터 보도 폭이 급격히 좁아져, 등교 피크 시간대에는 학생들이 인파에 밀려 차도로 내몰리는 아찔한 상황이 목격됐다. 또한 학교 인근 공사로 인해 레미콘과 덤프트럭 등 대형 차량이 좁은 이면도로를 학생들과 공유하고 있어 하교 및 방과 후 시간대의 안전대책 마련이 시급한 것으로 나타났다. 캠페인
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한편 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관은 이날 브리핑에서 “향후 며칠이 결정적”이라며 이란이 합의하지 않을 경우 더 강도 높은 타격이 이뤄질 것이라고 밝혔다.
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