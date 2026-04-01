트럼프 “호르무즈 개방, 내 임무 아냐…너희들이 직접 가서 열어라”

뉴욕포스트 인터뷰…“호르무즈, 이용국이 열면 돼”

“이란 이미 초토화…내 유일한 임무는 이란 핵능력 제거”

이미지 확대 호르무즈 해협과 트럼프 대통령 일러스트레이션. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 해협과 트럼프 대통령 일러스트레이션. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 호르무즈 해협 인근 페르시아만을 항해하는 유조선의 모습. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 해협 인근 페르시아만을 항해하는 유조선의 모습. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 메릴랜드주 조인트 베이스 앤드루스로 향하는 전용기 에어포스원 안에서 취재진과 대화하고 있다. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 메릴랜드주 조인트 베이스 앤드루스로 향하는 전용기 에어포스원 안에서 취재진과 대화하고 있다. AP 뉴시스

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도널드 트럼프 미국 대통령은 31일(현지시간) 이란 전쟁이 곧 끝날 것으로 믿고 있다며 호르무즈 해협 개방 문제는 “해협을 이용하는 나라들이 가서 직접 열면 된다”고 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 미 일간 뉴욕포스트와의 전화 인터뷰에서 “우리는 그곳(이란)에 그리 오래 있지 않을 것이다. 우리는 지금 당장 그들을 완전히 초토화하고 있다”며 이같이 말했다.이어 “그곳에 오래 머물 필요가 없을 것”이라며 “하지만 그들에게 남은 공격 능력이 무엇이든, 그 공격력을 없애기 위해 해야 할 일이 더 남아 있다”고 설명했다.트럼프 대통령은 호르무즈 해협 재개방 문제에 대해서는 “내 생각에 그것은 자동으로 열릴 것”이라며 “그들에겐 힘이 남아 있지 않다. 해협을 이용하는 나라들이 가서 직접 열면 된다”고 말했다.그러면서 “왜냐하면 석유를 통제하는 이들이라면 누구든 해협을 여는 것에 기뻐할 것이기 때문”이라고 덧붙였다.이란 의회 국가안보위원회는 전날 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과하고, 미국과 이스라엘 선박의 통항을 금지하는 내용의 관리안을 승인했다. 세계 원유 수송량의 약 20%가 지나는 호르무즈 해협을 일종의 ‘톨게이트’로 만들겠다는 것이다.트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 “미국은 더 이상 당신들을 돕기 위해 그곳에 있지 않을 것”이라며 “당신들 기름은 알아서 챙겨라”라고 미국의 이란 전쟁 수행을 돕지 않은 동맹국을 향해 강한 불만을 표시했다.앞서 월스트리트저널(WSJ)은 전날 “트럼프 대통령이 참모들에게 호르무즈 해협 폐쇄가 계속되더라도 이란을 상대로 한 군사 작전을 끝낼 의사가 있다는 입장을 밝혔다”고 전한 바 있다.이에 대해 트럼프 대통령은 “솔직히 그 문제에 대해 생각해보지 않았다. 내 유일한 임무는 이란이 핵무기를 갖지 못하게 하는 것”이라며 “우리가 떠나면 해협은 자동으로 열릴 것”이라고 언급했다.트럼프 대통령은 미군이 전날 이란 중부 이스파한 지역 탄약고에 벙커버스터 폭탄(지하 관통탄)을 투하한 것에 대해선 폭발 규모가 예상보다 컸다며 “그들이 엄청난 것들을 가지고 있었다는 뜻”이라고 말했다.이어 “우리는 그들의 핵 능력을 제거하고 있고, 정권 교체도 달성했다”며 “지금 우리는 완전히 다른 사람들을 상대하고 있으며, 그들은 이전보다 훨씬 더 합리적이다. 이것이 진정한 정권 교체”라고 했다.스티브 윗코프 중동 특사나 JD 밴스 미 부통령을 이란과의 협상을 위해 파견할 것인지에 대해선 “말하고 싶지 않다”며 말을 아꼈다.한편 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관은 이날 브리핑에서 “향후 며칠이 결정적”이라며 이란이 합의하지 않을 경우 더 강도 높은 타격이 이뤄질 것이라고 밝혔다.