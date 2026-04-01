미국 “나토 동맹 전면 재검토”… 불만 표출 후 탈퇴 시사

“대이란 작전에 비협조… 매우 실망”

2026-04-01 12면

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마코 루비오 미국 국무장관이 30일(현지시간) 이번 대이란 전쟁에 비협조적이었던 나토(북대서양조약기구)에서 미국이 역할을 조정하거나 탈퇴까지 할 수 있음을 시사했다.루비오 장관은 이날 공개된 알자지라방송과의 인터뷰에서 호르무즈 해협 군함 파병 등을 사실상 거부한 나토에 대해 “매우 실망스러웠다. 이번 작전이 끝난 뒤 모든 관계를 재검토할 것”이라고 말했다.도널드 트럼프 대통령은 자국이 시작한 이번 전쟁에 미국과 유럽간 안보 동맹인 나토가 도와주지 않았다며 불만을 표출해왔다. 트럼프는 “우리는 항상 나토를 위해 곁에 있었지만 그들의 행동을 보면 필요가 없을 것 같다”고 비판했다.특히 루비오 장관은 일부 회원국이 미군 기지 사용권(주둔권)을 허용하지 않고 영공 개방을 거부한 점을 문제 삼았다.그는 앞서 미국·이스라엘에 대해 카디스 로타 해군기지와 세비야 모론 공군기지 사용을 막았던 스페인을 예로 들며 “미국이 유럽의 공격을 방어해주기만 하고 우리가 필요할 때 권리를 거부당한다면, 나토에 계속 참여하며 이를 ‘미국에 좋은 것’이라 말하기 어렵다”고 했다.이에 따라 미국은 대이란 전쟁이 끝나면 나토에 계속 남거나 탈퇴할지, 나토 조약을 개정할지 등을 검토할 것으로 예상된다.루비오 장관은 “나토는 동맹이고 동맹은 상호이익이 돼야 한다는 것을 의미한다”며 “우리가 이를 고칠 수 있기를 바란다. 나중에 다룰 시간을 가질 것이고, 지금은 이 작전에 집중하고 있다”고 말했다.