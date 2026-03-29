[속보] “美국방부, 이란 내 지상작전 준비중…육군·해병 중동 집결”

이미지 확대 24일(현지시간) 이란 북서부 동아제르바이잔주 타브리즈에서 구조대원들이 야간 공습으로 타격을 입은 주거용 건물 피해 현장을 살펴보고 있다. 2026.03.25 타브리즈 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 24일(현지시간) 이란 북서부 동아제르바이잔주 타브리즈에서 구조대원들이 야간 공습으로 타격을 입은 주거용 건물 피해 현장을 살펴보고 있다. 2026.03.25 타브리즈 AP 뉴시스

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미국 국방부(전쟁부)가 이란에서 수주간에 걸친 지상 작전을 준비하고 있다고 워싱턴포스트(WP)가 미국 관료들을 인용해 28일(현지시간) 보도했다.WP에 따르면 지상 작전은 특수부대와 일반 보병 부대가 혼합된 형태의 기습 공격이 될 가능성이 높다. 현재 수천명의 미 육군과 해병대원이 중동에 집결하고 있는 것으로 전해졌다.다만 한 관계자는 “이번 지상 작전이 전면전 수준의 침공은 아닐 것”이라고 선을 그었다. 이 계획은 이미 몇 주 전부터 극비리에 수립돼 온 것으로 알려졌다.WP는 “도널드 트럼프 미국 대통령이 해당 계획을 전면 승인할지, 일부만 승인할지, 아니면 승인을 내리지 않을지는 불분명한 상태”라고 전했다.캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 “국방부의 임무는 최고 사령관인 대통령에게 최대한의 선택권을 주기 위한 준비를 하는 것”이라며 “트럼프 대통령이 결정을 내렸다는 의미가 아니다”라고 밝혔다.