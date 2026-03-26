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“메타·구글, 청소년 SNS 중독 책임”

임주형 기자
임주형 기자
입력 2026-03-26 18:08
수정 2026-03-26 18:08
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美법원 배심원단 ‘90억원 배상’ 평결
메타 “이의 제기… 법적 대응 검토”

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메타 로고
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미국 법원 배심원단이 청소년 소셜미디어(SNS) 중독 소송에서 메타와 구글에 총 600만 달러(약 90억원)를 원고에게 배상하라는 평결을 내렸다.

AP통신 등은 미 캘리포니아주 1심 법원 배심원단이 두 회사가 운영하는 인스타그램과 유튜브가 청소년 SNS 중독에 책임이 있다고 판단해 이같이 결정했다고 25일(현지시간) 보도했다.

이 평결이 확정되면 배상금 600만 달러 중 70%는 메타가, 나머지 30%는 구글이 각각 책임지게 된다. 배상금은 원고가 겪은 피해에 따른 300만 달러의 배상액과 같은 금액의 징벌적 손해배상액을 합친 것이다.

‘케일리 G.M.’으로 알려진 20세 여성이 제기한 이번 소송의 쟁점은 메타와 구글 등 빅테크들이 해당 플랫폼에 중독되도록 의도를 갖고 프로그램을 설계했는지를 가리는 것이다. 앞서 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)와 애덤 모세리 인스타그램 CEO가 증인으로 소환된 바 있다. 특히 재판 결과에 따라 미국에서 SNS 중독을 호소하며 제기된 다른 소송에도 영향을 미칠 수 있어 주목받고 있다.

메타는 성명을 통해 “우리는 이번 판결에 정중히 이의를 제기한다”며 “법적 대응 방안을 검토 중”이라고 밝혔다.
워싱턴 임주형 특파원
2026-03-27 12면
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