[속보] 미, 강제노동 생산 수입품 관련 301조 조사…한국 등 60개국

미국 정부가 한국 등 60대 무역 상대국을 대상으로 무역법 301조에 근거한 조사에 돌입했다.미 무역대표부(USTR)는 12일(현지시간) 홈페이지에 올린 성명을 통해 “강제 노동으로 생산된 상품의 수입 금지를 위해” 60개국을 상대로 조사를 시작한다고 밝혔다.조사 대상국에는 한국과 중국, 일본, 유럽연합(EU), 영국, 캐나다, 호주 등 주요 무역 상대국이 대부분 포함됐다.앞서 제이미슨 그리어 USTR 대표는 전날 16개 경제주체를 상대로 무역법 301조 조사를 개시했다고 밝힌 바 있다.지난달 미 연방대법원이 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거해 트럼프 행정부가 부과한 상호관세가 위법하다고 판결한 데 따른 트럼프 행정부의 대응 조치로, 트럼프 행정부는 상호관세를 대체할 추가 관세를 부가할 가능성이 있다.