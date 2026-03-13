[속보] 미, 강제노동 생산 수입품 관련 301조 조사…한국 등 60개국

방금 들어온 뉴스

[속보] 미, 강제노동 생산 수입품 관련 301조 조사…한국 등 60개국

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-03-13 10:59
수정 2026-03-13 11:11
도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 로즈가든에서 연 ‘미국을 다시 부유하게’ 행사에서 전 세계 ‘관세 전쟁’을 촉발할 위험이 있는 상호 관세에 대한 연설을 하고 있다. 2025.4.2 AFP 연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 로즈가든에서 연 ‘미국을 다시 부유하게’ 행사에서 전 세계 ‘관세 전쟁’을 촉발할 위험이 있는 상호 관세에 대한 연설을 하고 있다. 2025.4.2 AFP
연합뉴스


미국 정부가 한국 등 60대 무역 상대국을 대상으로 무역법 301조에 근거한 조사에 돌입했다.

미 무역대표부(USTR)는 12일(현지시간) 홈페이지에 올린 성명을 통해 “강제 노동으로 생산된 상품의 수입 금지를 위해” 60개국을 상대로 조사를 시작한다고 밝혔다.

조사 대상국에는 한국과 중국, 일본, 유럽연합(EU), 영국, 캐나다, 호주 등 주요 무역 상대국이 대부분 포함됐다.

앞서 제이미슨 그리어 USTR 대표는 전날 16개 경제주체를 상대로 무역법 301조 조사를 개시했다고 밝힌 바 있다.

지난달 미 연방대법원이 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거해 트럼프 행정부가 부과한 상호관세가 위법하다고 판결한 데 따른 트럼프 행정부의 대응 조치로, 트럼프 행정부는 상호관세를 대체할 추가 관세를 부가할 가능성이 있다.
김소라 기자
