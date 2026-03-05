[속보] 트럼프 “이란 지도자 되고자 하는 모든 이는 결국 죽는다”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 트럼프 “이란 지도자 되고자 하는 모든 이는 결국 죽는다”

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-03-05 05:55
수정 2026-03-05 06:52
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 아이젠하워 행정동 인디언트리티룸에서 열린 ‘요금 납부자 보호 서약’ 관련 원탁회의에서 연설하고 있다. 2026.3.4 AFP 연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 아이젠하워 행정동 인디언트리티룸에서 열린 ‘요금 납부자 보호 서약’ 관련 원탁회의에서 연설하고 있다. 2026.3.4 AFP 연합뉴스


도널드 트럼프 미국 대통령은 미국과 이스라엘이 이란과의 전쟁에서 “매우 강한 위치에 있다”며 군사 작전을 계속 이어가겠다고 4일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC 백악관에서 열린 에너지 이슈 관련 좌담회에서 닷새째에 접어든 대(對)이란 군사공격인 ‘장대한 분노’(Epic Fury) 작전에 대해 “전쟁 상황이 매우 잘 진행되고 있다”며 “누군가 10점 만점 기준으로 어느 정도냐고 묻길래 15점 정도라고 답했다”고 말했다.

그는 이란의 차기 리더십과 관련, “지도자가 되고 싶어 하는 것처럼 보이는 모든 사람은 결국 죽음을 맞는다”고 했다.

이 발언은 이란 최고 지도자인 아야톨라 알리 하메네이가 미국과 이스라엘의 공격 첫날인 지난달 28일 폭사한 이후 후임자를 선출하는 절차가 진행되는 상황에서 나온 것이어서 주목된다.

트럼프 대통령은 “47년 동안 그들(이란)은 전 세계 사람들을 죽여왔고, 우리는 크게 지지받고 있다”며 “우리가 먼저 행동하지 않았다면, 그들은 이스라엘을 공격했을 것이고, 우리도 공격했을 것”이라고도 말했다.

트럼프 대통령은 또 지난해 6월 자신의 명령으로 진행한 이란 핵시설 기습 타격을 언급하면서 “우리가 공격하지 않았다면 그들은 핵무기를 가졌을 것”이라고 주장했다.

그러면서 “미친 사람들이 핵무기를 가지면 나쁜 일이 일어난다”라고도 했다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
미국의 대이란 군사작전의 명칭은 무엇인가?
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 서울신문 하프마라톤 얼리버드
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로