“돈다발 실은 비행기 추락…최소 20명 사망” 아수라장 된 볼리비아 사고 현장 [포착]

27일(현지시간) 볼리비아 군 수송기가 추락한 수도 라파스 인근 엘알토 국제공항 근처 사고 현장에 사람들이 몰려 있다. 2026.2.27 로이터 연합뉴스

신권 지폐를 운송하던 볼리비아 군 수송기가 27일(현지시간) 밤 수도 라파스 인근에 추락해 최소 20명이 사망하고 여러 명이 부상했다. 사고 현장에는 돈을 주우려는 사람들이 몰려들어 사고 수습에 차질을 빚고 있는 것으로 전해졌다.마르셀로 살리나스 볼리비아 국방부 장관은 이날 헤라클레스 C130 수송기가 새로 인쇄된 화폐를 수송하던 중 라파스 인근 엘알토 국제공항에 착륙하다가 활주로를 이탈해 인근 들판에 추락했다고 밝혔다고 AP·AFP·로이터통신 등이 전했다.이 사고로 인한 사망자 수는 최초 15명에서 현재 최소 20명으로 늘어난 것으로 집계됐다고 AFP는 현지 경찰을 인용해 보도했다. 해당 화물기가 추락하면서 인근 고속도로에 있던 차량 10여대가 파손된 것으로 전해졌다.다만 현지 소방당국은 사망자 중 몇 명이 화물기 승무원인지 또는 차량에 타고 있던 사람인지는 아직 명확히 밝히지 않았다. 볼리비아 보건부는 이번 사고로 최소 28명이 부상을 입었다고 밝혔다.볼리비아 공군 관계자는 동부 도시 산타크루즈에서 출발한 해당 비행기 승무원 6명 중 2명이 아직 발견되지 않은 상태라고 전했다.사고 원인은 아직 밝혀지지 않았지만, 목격자들은 사고 당시 폭우가 쏟아지고 번개가 치는 등 날씨가 매우 좋지 않았다고 전했다.소셜미디어(SNS)에 확산되고 있는 여러 사진에는 사고 현장의 항공기 잔해와 파손된 차량, 도로에 있는 시신 등이 담겨 있는 것으로 전해졌다. 또 추락 현장 인근에 흩어진 지폐를 주우러 몰려든 사람들과 이들을 해산시키려는 경찰의 모습도 담겼다.소방당국에 따르면 현장에 돈을 주우려 몰려든 수백명에 이르는 사람들 때문에 구조 활동이 방해받고 있으며, 현장에 투입된 500여명의 군인과 100여명의 경찰이 사람들을 막는 일에도 동원됐다.경찰과 군이 현장에 있는 현금 상자를 불태우는 모습도 포착됐다. 볼리비아 중앙은행 측은 해당 지폐는 유통된 적이 없기 때문에 법적 가치가 없다고 설명했다.국방부도 성명을 통해 “추락한 항공기에 실려 있던 돈에는 공식적인 일련번호가 없어 법적 효력이나 구매력이 없다”며 “이 돈을 주워 소지하거나 사용하는 것은 범죄 행위”라고 경고했다.해당 사고 후 엘알토 국제공항은 일시적으로 폐쇄됐다.