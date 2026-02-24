이미지 확대
美 북동부 강타한 눈 폭풍… 시민들은 썰매 만끽
미국 북동부 지역에 폭설과 강풍을 동반한 눈 폭풍이 몰아친 23일(현지시간) 뉴욕 브루클린의 프로스펙트 공원에서 한 남성(왼쪽)이 썰매를 타기 위해 튜브를 들고 이동하고 있다. 미 국립기상청(NWS)에 따르면 지난 22일부터 이어진 눈 폭풍은 뉴욕, 필라델피아, 보스턴 등 미 북동부 주요 도시에 영향을 미쳤으며, 영향권에 든 각 지자체는 비상사태를 선포하고 이날 하루 임시 휴교령을 내렸다. 주요 공항은 대부분 항공편이 결항해 사실상 운영을 중단했고, 수십만 가구가 정전 피해를 봤다.
2026-02-25 12면
