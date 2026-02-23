트럼프 리조트 무장 침입자 총살

트럼프 리조트 무장 침입자 총살

윤창수 기자
윤창수 기자
입력 2026-02-23 18:06
수정 2026-02-23 18:06
총·연료통 들고 잠입…트럼프는 부재
열성적 지지자로 알려져 동기 ‘의문’

도널드 트럼프 미국 대통령의 플로리다주 자택인 마러라고 리조트에서 22일(현지 시간) 새벽 보안 경계를 뚫은 무장 남성이 비밀경호국에 의해 사살됐다.

외신에 따르면 사망한 오스틴 터커 마틴(21)은 미 노스캐롤라이나에 거주하는 남성으로 이날 오전 1시 30분쯤 리조트 북문 안에서 산탄총과 연료통을 들고 있다가 비밀경호국에 발견됐다. 비밀경호국은 무장을 해제하라고 요구했지만, 마틴이 연료통만 내려놓고 총을 사격 자세로 들어 사살했다고 설명했다. 사건 당시 트럼프 대통령은 백악관에 있었다.

마러라고에 침입을 시도한 동기 등은 밝혀지지 않은 가운데, 주변인들은 마틴과 그의 가족이 열성적인 트럼프 지지자들이라고 전했다. 마틴의 고등학교 친구들은 그를 공화당 성향으로 기억했으며, 유권자 등록에는 소속 정당이 무소속으로 기재됐다.

트럼프 대통령을 겨냥한 테러 사건은 이번이 처음이 아니다. 2024년 7월 펜실베이니아주 유세 도중 트럼프 대통령에게 총격을 가한 범인이 현장에서 비밀경호국 저격수에게 사살됐고, 같은 해 9월 트럼프 대통령이 골프를 치던 플로리다 골프장에 소총을 들고 접근한 남성은 지난 4일 종신형을 선고받았다.

윤창수 전문기자
2026-02-24 14면
