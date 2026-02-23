“성관계요? 잠이나 잘래”…‘Z세대’ 연애 안 하고 뭐하나 봤더니

“Z세대, 성적 만남보다 밤잠 더 선호”

“친밀한 관계 선 긋고 플랫폼에서 시간 보내”

이미지 확대 침대에서 휴대전화를 하는 사람. 자료 : 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 침대에서 휴대전화를 하는 사람. 자료 : 아이클릭아트

이른바 ‘Z세대’가 술자리나 성관계보다 ‘밤잠’과 같은 개인적인 휴식을 더 선호한다는 설문조사 결과가 나왔다.캐나다와 미국을 중심으로 한 대학생 저술 지원 플랫폼 ‘에듀버디’는 최근 1997~2012년생 2000명을 대상으로 설문조사를 한 결과 응답자의 약 67%는 “성관계 등 성적 만남보다 편안한 밤잠을 좋아한다”고 응답했다고 미 뉴욕포스트가 전했다.조사에 따르면 응답자들은 자신이 중시하는 것으로 “안정적인 직장을 유지하는 것”(64%), “개인적인 성공”(59%), “혼자 시간을 보내는 것”(46%) 등을 꼽았다.다만 이들이 성적으로 보수적인 것은 아니라고 에듀버디는 설명했다. 응답자의 37%는 다양한 성관계를 해봤으며, 29%는 공공장소에서, 23%는 직장에서 성관계를 한 경험이 있는 것으로 나타났다.이에 대해 에듀버디의 대중문화 및 미디어 분석가 줄리아 알렉센코는 “Z세대는 실제 장소 대신 플랫폼과 앱에서 시간을 보내도록 요구받아왔기 때문”이라고 분석했다. 그는 “그 결과 Z세대는 손에 닿을 수 있는 것에 더 집중하고 있다”면서 “넷플릭스 시청이나 자신을 관리하는 것 등인데, 이는 나쁜 게 아니다”라고 부연했다.이들 Z세대는 기성세대보다 타인과의 성관계에 있어 거리를 두고 한계를 명확히 긋는다고 알렉센코는 분석했다. 그는 “응답자의 82%는 상대와 친밀한 관계를 맺기 전에 그 한계에 대해 논의해야 한다고 응답했고, 92%는 ‘아니오’라고 답하며 자신이 후회스러운 경험을 하고 싶지 않음을 드러낸다”고 설명했다.매체는 Z세대가 기성세대보다 성관계를 덜 즐기는 가장 큰 이유로 소셜미디어(SNS)를 지목했다.그러면서 남성들은 SNS에서 본 유명 인플루언서가 언젠가 자신에게 관심을 보일 것이라고 착각하지만, 여성들은 그들에게 전혀 관심을 주지 않는 현상이 발생한다는 캐나다의 신경과학 칼럼니스트 데브라 소의 최근 저서를 인용했다.또 여성들은 “연애 문화가 남성에게만 도움이 된다”며 자발적으로 ‘솔로’를 선택한다고 덧붙였다.