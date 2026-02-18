“사탕이야” 2살 아이들에 변비약 먹인 보육교사…“퇴근하고 싶어서” 충격 이유

美 20대 보육교사, 2세 이하 아이들에 변비약 먹여

이미지 확대 미국 일리노이주 한 어린이집에서 보육교사가 두 살배기 아이들에게 변비약(변 완하제)을 사탕이라고 속여 먹인 것으로 드러나 충격을 주고 있다. CBS뉴스 시카고 영상 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국 일리노이주 한 어린이집에서 보육교사가 두 살배기 아이들에게 변비약(변 완하제)을 사탕이라고 속여 먹인 것으로 드러나 충격을 주고 있다. CBS뉴스 시카고 영상 캡처

이미지 확대 알약 자료사진. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 알약 자료사진. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 일리노이주 한 어린이집에서 보육교사가 두 살배기 아이들에게 변비약(변 완하제)을 “사탕”이라고 속여 먹인 것으로 드러나 충격을 주고 있다.17일(현지시간) 미 언론 ABC 등 외신에 따르면 일리노이주 세인트찰스 경찰은 보육교사 이젤 후아레스(23)를 아동 가중폭행 미수 및 아동 생명·건강 위협 혐의로 기소됐다.사건은 일리노이주에 있는 한 어린이집에서 발생했다. 경찰은 “여러 학부모로부터 ‘자녀가 어린이집 교사로부터 씹어 먹는 형태의 변비약을 받았다’는 신고를 받았다”고 밝혔다.경찰 조사 결과 피해 아동들은 모두 2세 이하 영아였다. 후아레스는 아이들에게 변비약을 주며 “사탕”이라고 말한 것으로 알려졌다.보육원 규정상 아픈 아이는 바로 집으로 돌려보내고 24시간 동안 등원할 수 없는데, 그는 이를 악용해 일찍 퇴근하고 쉬고 싶어 아이들에게 변비약을 먹인 것으로 드러났다.경찰은 케인 카운티 검찰과 협의해 후아레스를 기소했으나 그는 자진 출석한 뒤 구금됐다가 보석으로 풀려났다.다행히 현재까지 중대한 부상자는 보고되지 않았다. 다만 일부 아동은 변비약을 끊은 뒤 나타나는 부작용으로 변비에 시달리고 있는 것으로 전해졌다.현지 경찰은 “정확한 경위를 조사 중이며 추가 피해 여부도 확인하고 있다”고 밝혔다.해당 어린이집 측 역시 내부 조사에 착수한 것으로 알려졌다.