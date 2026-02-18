“사탕이야” 2살 아이들에 변비약 먹인 보육교사…“퇴근하고 싶어서” 충격 이유

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“사탕이야” 2살 아이들에 변비약 먹인 보육교사…“퇴근하고 싶어서” 충격 이유

이보희 기자
입력 2026-02-18 09:19
수정 2026-02-18 10:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

美 20대 보육교사, 2세 이하 아이들에 변비약 먹여

이미지 확대
미국 일리노이주 한 어린이집에서 보육교사가 두 살배기 아이들에게 변비약(변 완하제)을 사탕이라고 속여 먹인 것으로 드러나 충격을 주고 있다. CBS뉴스 시카고 영상 캡처
미국 일리노이주 한 어린이집에서 보육교사가 두 살배기 아이들에게 변비약(변 완하제)을 사탕이라고 속여 먹인 것으로 드러나 충격을 주고 있다. CBS뉴스 시카고 영상 캡처


미국 일리노이주 한 어린이집에서 보육교사가 두 살배기 아이들에게 변비약(변 완하제)을 “사탕”이라고 속여 먹인 것으로 드러나 충격을 주고 있다.

17일(현지시간) 미 언론 ABC 등 외신에 따르면 일리노이주 세인트찰스 경찰은 보육교사 이젤 후아레스(23)를 아동 가중폭행 미수 및 아동 생명·건강 위협 혐의로 기소됐다.

사건은 일리노이주에 있는 한 어린이집에서 발생했다. 경찰은 “여러 학부모로부터 ‘자녀가 어린이집 교사로부터 씹어 먹는 형태의 변비약을 받았다’는 신고를 받았다”고 밝혔다.

경찰 조사 결과 피해 아동들은 모두 2세 이하 영아였다. 후아레스는 아이들에게 변비약을 주며 “사탕”이라고 말한 것으로 알려졌다.

이미지 확대
알약 자료사진. 아이클릭아트
알약 자료사진. 아이클릭아트


보육원 규정상 아픈 아이는 바로 집으로 돌려보내고 24시간 동안 등원할 수 없는데, 그는 이를 악용해 일찍 퇴근하고 쉬고 싶어 아이들에게 변비약을 먹인 것으로 드러났다.

경찰은 케인 카운티 검찰과 협의해 후아레스를 기소했으나 그는 자진 출석한 뒤 구금됐다가 보석으로 풀려났다.

다행히 현재까지 중대한 부상자는 보고되지 않았다. 다만 일부 아동은 변비약을 끊은 뒤 나타나는 부작용으로 변비에 시달리고 있는 것으로 전해졌다.

현지 경찰은 “정확한 경위를 조사 중이며 추가 피해 여부도 확인하고 있다”고 밝혔다.

해당 어린이집 측 역시 내부 조사에 착수한 것으로 알려졌다.
이보희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
보육교사가 아이들에게 변비약을 먹인 목적은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로