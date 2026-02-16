국제 미국·중남미 [포토] ‘정열의 삼바’ 브라질 카니발 퍼레이드 입력 2026-02-16 13:37 수정 2026-02-16 13:37 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/international/USA-amrica/2026/02/16/20260216500040 URL 복사 댓글 0 삼바 학교 참가자가 15일(현지시간) 브라질 리우데자네이루의 마르케스 지 사푸카이 삼바드롬에서 열린 리우 카니발 개막식 밤 행사에서 멋진 삼바춤을 선보이고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 리우 카니발 개막식이 열린 장소는 어디인가? 마르케스 지 사푸카이 삼바드롬 코파카바나 해변