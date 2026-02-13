쿠팡 美투자사 3곳도 소송 가세

에이브럼스 캐피털 등 추가 합류

“선별적인 법 집행에 주주들 손실”

쿠팡의 미국 투자사인 그린옥스와 알티미터가 주도하는 한국 정부에 대한 중재 소송에 3곳이 추가로 합류했다고 미국 온라인 매체 악시오스가 11일(현지시간) 보도했다.보도에 따르면 미국 투자 회사인 에이브럼스 캐피털, 두라블 캐피털 파트너스, 폭스헤이븐은 이날 한국 정부에 국제투자분쟁(ISDS) 중재 절차에 착수하겠다는 의향을 공식 통보했다고 밝혔다. 이들은 “미국에서 설립하고 미국에 본사를 둔 기술 기업인 쿠팡을 겨냥한 선별적인 법 집행, 균형이 맞지 않는 규제 조사와 명예를 훼손하는 거짓 주장 때문에 미국 주주들이 손실을 봤다”고 주장했다.앞서 그린옥스와 알티미터는 한국 정부가 쿠팡을 차별적으로 대우해 한미 자유무역협정(FTA)을 위반했고, 이 때문에 주가 하락 등 손실을 봤다고 주장하며 지난달 한국 정부를 상대로 ISDS 중재 절차에 착수하겠다는 의향서를 정부에 보냈다.한국 정부는 쿠팡의 고객 정보 유출 사태에 적법하게 대응하고 있을 뿐이며, 미국 기업에 대한 차별 대우는 하지 않았다는 입장이다.