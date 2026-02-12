“한국 등과 석탄 수출 획기적으로 늘릴 합의”…트럼프 첫 언급

2026 밀라노 올림픽
“한국 등과 석탄 수출 획기적으로 늘릴 합의”…트럼프 첫 언급

입력 2026-02-12 18:10
수정 2026-02-12 18:10
"한국 등과 석탄 수출 획기적으로 늘릴 합의"…트럼프 첫 언급
워싱턴DC 로이터 연합뉴스


도널드 트럼프(가운데) 미국 대통령이 11일(현지시간) 백악관 이스트룸에서 열린 석탄 에너지 관련 홍보 행사에서 워싱턴 석탄 클럽으로부터 받은 ‘아름답고 깨끗한 석탄의 명백한 챔피언’ 트로피를 들어 보이고 있다. 트럼프 대통령은 이 자리에서 “지난 몇 달 동안 우리는 일본, 한국, 인도 그리고 다른 나라들과 우리의 석탄 수출을 획기적으로 늘릴 역사적인 무역합의를 했다”고 말했다. 그가 한국과의 무역합의와 관련해 미국산 석탄 수출을 언급한 건 처음이다.

워싱턴DC 로이터 연합뉴스

2026-02-13 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
