“한국 등과 석탄 수출 획기적으로 늘릴 합의”…트럼프 첫 언급 /

도널드 트럼프(가운데) 미국 대통령이 11일(현지시간) 백악관 이스트룸에서 열린 석탄 에너지 관련 홍보 행사에서 워싱턴 석탄 클럽으로부터 받은 ‘아름답고 깨끗한 석탄의 명백한 챔피언’ 트로피를 들어 보이고 있다. 트럼프 대통령은 이 자리에서 “지난 몇 달 동안 우리는 일본, 한국, 인도 그리고 다른 나라들과 우리의 석탄 수출을 획기적으로 늘릴 역사적인 무역합의를 했다”고 말했다. 그가 한국과의 무역합의와 관련해 미국산 석탄 수출을 언급한 건 처음이다.

워싱턴DC 로이터 연합뉴스