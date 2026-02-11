문화유산 큰일날 뻔… 푸에르토리코 바지선 좌초

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

문화유산 큰일날 뻔… 푸에르토리코 바지선 좌초

입력 2026-02-11 00:54
수정 2026-02-11 00:54
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
문화유산 큰일날 뻔… 푸에르토리코 바지선 좌초
문화유산 큰일날 뻔… 푸에르토리코 바지선 좌초 9일(현지시간) 푸에르토리코 산후안 항구 인근에 있는 유네스코 세계문화유산 카스티요 산 펠리페 델 모로 성벽 아래 해안가에 연료 바지선이 좌초돼 있다. 사고 당시 바지선에 연료가 실려 있지 않아 기름 유출이나 인명 피해는 없었던 것으로 알려졌다.
산후안 로이터 연합뉴스


9일(현지시간) 푸에르토리코 산후안 항구 인근에 있는 유네스코 세계문화유산 카스티요 산 펠리페 델 모로 성벽 아래 해안가에 연료 바지선이 좌초돼 있다. 사고 당시 바지선에 연료가 실려 있지 않아 기름 유출이나 인명 피해는 없었던 것으로 알려졌다.

산후안 로이터 연합뉴스

2026-02-11 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
바지선 좌초 사고로 인한 기름 유출이 발생했는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로