“美 한국 근로자 체포 때 트럼프는 몰랐다”

단속은 밀러 부비서실장이 주도

2026-02-06 12면

미국 이민세관단속국(ICE)이 지난해 9월 조지아주 현대차 공장을 급습해 한국인 직원 300여명을 구금했을 당시 도널드 트럼프 대통령은 사전에 이를 몰랐다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 트럼프 대통령의 ‘복심’으로 불리는 스티븐 밀러 백악관 부비서실장이 강경한 이민 단속 정책을 주도했다고 한다.4일(현지시간) WSJ에 따르면 ICE가 지난해 9월 4일 현대차그룹-LG엔솔 배터리 합작공장 건설 현장에서 한국인 근로자 300여명을 체포하자 브라이언 켐프 조지아 주지사는 트럼프 대통령과 통화하며 이들의 석방을 요청했다. 하지만 트럼프 대통령은 켐프 주지사에게 이런 사실을 몰랐다고 말했다고 WSJ은 전했다. 사건 발생 직후 트럼프 대통령은 취재진의 질문에 “아는 것이 없다”고 말하기도 했다.트럼프 대통령은 지난달 뉴욕타임스(NYT)와의 인터뷰에서도 한국인 근로자 구금 사건에 대해 “마음에 들지 않았다”며 “그들(현대차)은 배터리 제조 전문가들을 (미국으로) 데려왔다. 우리 국민에게 배터리 제조 기술을 가르쳤을 것이고, 결국 어느 시점에는 본국으로 돌아갔을 것”이라고 말한 바 있다.WSJ가 소개한 에피소드는 트럼프 행정부의 강경한 이민 단속을 주도하고 있는 밀러 부실장을 조명하면서 소개됐다. ‘정권 실세’인 밀러 부실장은 트럼프 집권 2기의 강경 이민 정책을 설계하면서 ‘하루 3000명 추방’ 목표를 제시한 것으로 알려졌다.조지아 사태 당시 트럼프 대통령은 참모들에게 공장과 농장에서 대규모 체포 작전을 하는 것을 원치 않는다고 말했지만, 밀러 부실장은 계속해서 대규모 단속을 주장했다고 WSJ은 전했다.