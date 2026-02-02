닫기 이미지 확대 보기

그래미 시상식장에 베네수엘라 국기 등장

베네수엘라 출신 음악가 라니에로 팜(왼쪽)과 마리아나 살라스가 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)에서 열린 제68회 그래미 시상식장에서 베네수엘라 국기를 들고 있다. 올해 그래미 시상식에서는 도널드 트럼프 행정부의 강경한 이민단속을 비판하는 등 목소리가 나왔다.

LA 로이터 연합뉴스