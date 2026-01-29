은둔 깬 멜라니아… 뉴욕증시 타종 행사서 자기 영화 홍보

‘영부인 시각 당선~취임 20일간 다큐’

비공개 시사회 후 30일 상영관 개봉

성폭력 감독·580억원 판권 등 논란

멜라니아 트럼프 여사가 28일(현지시간) 뉴욕 월가 뉴욕증권거래소(NYSE) 개장 행사에 참석하기 앞서 방명록에 서명하고 있다.

뉴욕 UPI 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 멜라니아 트럼프 여사가 28일(현지시간) 뉴욕 월가 뉴욕증권거래소(NYSE) 개장 행사에 참석하기 앞서 방명록에 서명하고 있다.

뉴욕 UPI 연합뉴스

2026-01-30 12면

‘은둔의 퍼스트레이디’ 멜라니아 트럼프 여사가 자신이 주인공으로 나오는 다큐멘터리 ‘멜라니아’ 홍보를 위해 잇달아 공개 행보에 나서고 있다.멜라니아 여사는 28일(현지시간) 미 자본주의의 상징인 뉴욕증권거래소(NYSE)에 나타나 거래소 경영진과 함께 개장 벨을 울렸다. 멜라니아 여사는 개장 벨이 울린 뒤 NYSE 경영진과 함께 다큐멘터리 로고를 감상한 뒤 함께 셀카를 찍었다. 개장 벨 행사장의 무대 배경에는 영화 이름이 큼지막하게 걸리는 등 멜라니아는 일정 내내 자신이 제작에 참여한 영화 홍보에 집중했다.이 영화는 도널드 트럼프 대통령의 2기 취임식을 앞둔 지난해 1월 당시 멜라니아 여사의 20일간 일정을 보여주는 내용으로, 영부인이 자신에 관한 영화를 제작한 것은 미국 역사상 유례없는 일이다.멜라니아 여사는 공식 석상에 거의 모습을 드러내지 않으며 대중 활동을 극도로 제한해 왔다는 점에서 이같은 공개 행보는 이례적이라는 평가가 나온다. 그는 전날 폭스뉴스와 인터뷰를 갖기도 했다.아마존은 이번 영화에 다른 다큐멘터리 영화 홍보 예산의 10배에 달하는 3500만 달러(약 500억원) 규모의 마케팅 비용을 투입하며 정권 눈치를 보는 게 아니냐는 비판도 나왔다. 아마존이 영화의 판권을 4000만 달러에 산 것도 유례없이 높은 가격이라는 지적이다. 아울러 이 영화는 성비위로 고발을 당했던 브렛 래트너가 감독을 맡아 논란이 됐다.한편 영화는 29일 케네디센터에서 비공개 시사회를 가진 뒤 30일 극장에서 개봉한다.