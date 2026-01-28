‘지구종말시계’ 멸망까지는 단 85초

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
‘지구종말시계’ 멸망까지는 단 85초

입력 2026-01-28 23:54
수정 2026-01-28 23:54
이미지 확대
‘지구종말시계’ 멸망까지는 단 85초
‘지구종말시계’ 멸망까지는 단 85초 지구 멸망까지 남은 시간을 상징적으로 보여 주는 ‘지구종말시계’(Doomsday Clock)가 지구 멸망 시점을 뜻하는 자정까지 85초 남았다고 미국 핵과학자회(BSA)가 28일(현지시간) 밝혔다. 이는 지구종말시계가 만들어진 1947년 이후 자정에 가장 근접한 시간이다. BSA는 지난해보다 지구종말시계가 4초 더 앞당겨진 요인으로 핵보유국인 미국·중국·러시아의 공격적인 행보, 핵무기 통제 약화, 우크라이나와 중동의 분쟁, 인공지능(AI)에 대한 우려 등을 꼽았다. 사진은 BSA 소속 과학자들이 지난 23일 워싱턴DC 카네기국제평화재단에서 열린 기자회견에서 지구종말시계 모형을 공개하는 모습.
워싱턴DC AP 연합뉴스


워싱턴DC AP 연합뉴스

2026-01-29 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
오피니언
1 /
