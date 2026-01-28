[속보] 트럼프, 韓 관세인상 질문에 “한국과 함께 해결책 마련할 것”

방금 들어온 뉴스

[속보] 트럼프, 韓 관세인상 질문에 “한국과 함께 해결책 마련할 것”

하승연 기자
입력 2026-01-28 06:49
수정 2026-01-28 06:49
이미지 확대
도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 1월 27일 아이오와주 어반데일의 한 레스토랑을 방문해 연설하고 있다. AP 연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 1월 27일 아이오와주 어반데일의 한 레스토랑을 방문해 연설하고 있다. AP 연합뉴스


도널드 트럼프 미국 대통령이 한국산 제품 관세 인상 방침과 관련해 “한국과 함께 해결책을 마련할 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 27일(현지시간) 백악관에서 아이오와로 떠나기 전 취재진의 한국 관세 인상 관련 질문을 받고 “우리는 해결책을 마련할 것”이라고 말했다.

이어 “우리는 한국과 함께 해결책을 마련할 것(We‘ll work something out with South Korea)”이라고 거듭 밝혔다. 이는 한국과의 대화를 통해 관세 인상을 철회할 여지를 남긴 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 전날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 한국 국회에서의 대미투자특별법 통과 지연을 비판하며 자동차 등 한국산 제품에 대한 관세를 15%에서 25%로 다시 올리겠다고 밝혔다.

하승연 기자
