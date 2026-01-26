폭설 속 뉴욕, 인력거로 변한 자동차

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

폭설 속 뉴욕, 인력거로 변한 자동차

입력 2026-01-26 18:19
수정 2026-01-26 18:19
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
폭설 속 뉴욕, 인력거로 변한 자동차
폭설 속 뉴욕, 인력거로 변한 자동차 미국 뉴욕 시민들이 25일(현지시간) 타임스스퀘어 근처에서 강력한 눈폭풍과 한파 때문에 움직이지 않는 자동차를 밀고 있다. 이번 눈폭풍으로 미 전역에서 최소 11명이 사망하는 등 피해가 확산되고 있다. 이날 하루만 항공편 1만편 이상이 취소됐고 ﻿텍사스, 테네시주 등에서는 100만 가구 이상이 정전 피해를 겪었다.
뉴욕 로이터 연합뉴스


미국 뉴욕 시민들이 25일(현지시간) 타임스스퀘어 근처에서 강력한 눈폭풍과 한파 때문에 움직이지 않는 자동차를 밀고 있다. 이번 눈폭풍으로 미 전역에서 최소 11명이 사망하는 등 피해가 확산되고 있다. 이날 하루만 항공편 1만편 이상이 취소됐고 ﻿텍사스, 테네시주 등에서는 100만 가구 이상이 정전 피해를 겪었다.

뉴욕 로이터 연합뉴스

2026-01-27 14면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이번 눈폭풍으로 인한 전체 사망자는 최소 몇 명인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로