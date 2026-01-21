트럼프 “그린란드 지킬 나라 미국뿐…덴마크 배은망덕”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 취임 1주년을 맞아 기자회견을 하고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 취임 1주년을 맞아 기자회견을 하고 있다. AP 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 21일(현지시간) “유럽이 올바른 방향으로 나아가지 않고 있다”고 비판하며 “미국 말고 어떤 나라도 그린란드를 안전하게 지킬 수 없다”고 말했다.트럼프 대통령은 이날 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF) 연차총회(일명 다보스포럼) 연설에서 “나는 그린란드 국민과 (그린란드를 통치하는) 덴마크 국민 모두에 엄청난 존경을 가지고 있다. 하지만 모든 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국은 자국 영토를 방어할 의무가 있다”고 밝혔다.트럼프 대통령은 미국에 대해 “우리는 위대한 강대국이며, 사람들이 이해하는 것보다 훨씬 위대하다”고 강조했다.그는 제2차 세계대전 당시 덴마크가 독일에 빠르게 점령됐던 사례를 언급하며 “당시 미국이 그린란드를 방어하지 않았다면 적대 세력이 서반구에 거점을 마련했을 것”이라고 주장했다. 이어 “미국은 막대한 비용을 치르며 그린란드를 방어했고, 전쟁 뒤 이를 덴마크에 반환했다”며 “얼마나 어리석은 결정이었나. 그런데 지금 그들은 얼마나 배은망덕한가”라고 말했다.트럼프 대통령은 그린란드 인수 논의가 나토에 대한 위협이 아니라 오히려 동맹 전체의 안보를 강화하는 조치라고 주장했다. 그는 “그린란드 문제는 미국뿐 아니라 유럽과 나토 전체의 안전과 직결된다”며 “덴마크가 2019년 그린란드 방어 강화를 위해 2억 달러 이상을 지출하겠다고 발표했지만 실제로 지출한 금액은 그 금액의 1%도 안 됐다”고 말했다. 그러면서 “그린란드를 보호·개발·관리할 수 있는 국가는 미국밖에 없다”고 말했다.트럼프 대통령은 특히 그린란드 확보를 위해 미국의 군사력을 사용하지 않겠다고 말했다.그는 “사람들은 내가 무력을 사용할 것이라고 생각했지만, 그럴 필요가 없다. 나는 무력 사용을 원하지 않고, 사용하지 않을 것”이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 그린란드 영유권 논란과 관련해 유럽 정상들과 다보스에서 회동할 예정이라고 밝히며 안보 목적상 필요성을 강조했다.