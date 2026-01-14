한국은행 등 주요국 중앙은행, 美 파월 지지 성명

이미지 확대 제롬 파월 미국 연방준비제도이사회(연준) 의장이 2024년 9월 18일(현지시간) 워싱턴DC 연방준비제도에서 이틀간의 회의를 마치고 기준금리를 0.5%포인트 인하하는 ‘빅컷’을 단행한 후 언론의 질문에 답하고 있다. 연준의 기준금리 인하는 4년 반 만이다. 2024.9.18 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 제롬 파월 미국 연방준비제도이사회(연준) 의장이 2024년 9월 18일(현지시간) 워싱턴DC 연방준비제도에서 이틀간의 회의를 마치고 기준금리를 0.5%포인트 인하하는 ‘빅컷’을 단행한 후 언론의 질문에 답하고 있다. 연준의 기준금리 인하는 4년 반 만이다. 2024.9.18 EPA 연합뉴스

한국은행 등 주요국 중앙은행 총재들이 미국 트럼프 행정부의 수사 압박을 받는 제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장을 옹호했다.이창용 한국은행 총재를 비롯한 10여 개국 중앙은행 총재는 13일(현지시간) 공동 성명에서 “우린 파월 의장을 전적으로 지지한다”고 밝혔다.이들은 성명에서 “중앙은행 독립성은 물가, 금융 및 경제 안정의 초석”이라며 “법치와 민주적 책임성을 완전히 존중하며 그 독립성을 보존하는 건 매우 중요하다”고 강조했다.이어 “파월 의장은 청렴하게 직무를 수행해 왔으며, 임무에 집중하고 공익에 대한 확고한 헌신을 보여왔다”고 덧붙였다.성명엔 한국을 비롯해 유럽연합(EU), 영국, 스웨덴, 덴마크, 스위스, 노르웨이, 호주, 캐나다, 브라질 등의 중앙은행 총재가 이름을 올렸다.앞서 미 연방 검찰은 최근 연준 본청 보수공사 관련 허위 증언 혐의로 파월 의장에게 소환장을 보냈다.연준 의장이 수사 대상이 된 건 전례가 없는 일이다.도널드 트럼프 대통령은 그간 파월 의장이 자신의 요구대로 금리를 인하하지 않자 맹비난해왔다. 이어 그의 경질을 경고하기도 했다.이런 가운데 월가는 트럼프 대통령의 무리한 행태를 비판했다.폴리티코에 따르면 월가 거물인 제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)는 이날 분기 실적 발표 직후 만난 취재진에 “연준의 독립성을 훼손하는 어떤 조치도 바람직하지 않다. 오히려 역효과를 낼 것”이라며 “인플레이션 기대치를 높이고 장기적으로 금리 상승을 부추길 것”이라고 우려했다.로빈 빈스 뉴욕멜론은행 CEO도 이번 수사가 “채권 시장의 기반을 흔들 위험이 있다”며 “연준의 독립성에 대한 신뢰가 부족하다는 인식을 만들어 잠재적으로 금리를 상승시킬 일을 하지 말아야 한다”고 했다.재닛 옐런을 비롯한 전 연준 의장과 재무장관, 백악관 경제자문위원회 위원장들도 성명을 내고 “검찰 수사를 통해 연준 독립성을 훼손하려는 전례 없는 시도”라고 비판했다.