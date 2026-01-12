“연준 ‘호화 청사’ 수사”… 파월 흔드는 트럼프

검찰, 개보수 비용 놓고 ‘소환장’

파월 “금리 인하 거부하자 보복”

정치권도 중앙은행 독립성 우려

미국 연방검찰이 제롬 파월 연방준비제도이사회(연준) 의장에 대해 연준 청사 개보수 논란과 관련해 수사를 개시하고 소환장을 발부했다. 미국 중앙은행 수장인 연준 의장이 검찰 수사를 받는 건 전례가 없는 일이다. 파월 의장은 도널드 트럼프 대통령이 요구한 금리 인하를 따르지 않은 결과라며 정치적 보복이라고 강하게 반발했다.파월 의장은 11일(현지시간) 연준 홈페이지에 이례적으로 영상 메시지를 올리고 “법무부가 지난 9일 연준에 소환장을 발부했다. 내가 지난해 6월 상원 은행위원회에서 증언한 내용과 관련해 형사 기소를 고려하고 있다”고 밝혔다.당시 파월 의장은 약 25억 달러(약 3조 7000억 원) 규모의 연준 청사 개보수 사업과 관련해 VIP 전용 식당 등 호화 시설이 포함되지 않았다고 말했는데, 미 검찰은 위증을 의심하는 것으로 전해졌다. 트럼프 대통령은 파월 의장이 연준 청사를 호화롭게 개보수하면서 막대한 비용을 지출했다고 비난한 바 있다.파월 의장은 “이런 전례 없는 조치는 행정부의 위협과 지속적인 압력이라는 더 큰 맥락에서 봐야 한다”며 “(위증 의혹 등은) 모두 구실일 뿐이고 연준이 대통령의 의사가 아닌 자체적인 판단에 따라 금리를 설정한 결과”라고 강조했다. 이어 “이번 사건은 연준이 경제 지표와 상황에 근거해 금리를 설정할 수 있을지, 아니면 정치적 압력이나 협박에 의해 통화정책이 좌우될지에 관한 문제”라고 목소리를 높였다.미 정치권에서도 잇따라 우려의 나왔다. 미 상원 은행위원회 소속 톰 틸리스(공화·노스캐롤라이나) 의원은 “트럼프 행정부 내 참모들이 연준 독립성을 훼손하려는 시도가 명확해졌다”며 차기 연준 의장을 포함해 공석인 연준 이사 후보자 인준에 반대하겠다고 밝혔다. 파월 의장은 오는 5월 임기가 만료되며 트럼프 대통령은 조만간 차기 후보자를 지명할 예정이다. 파월 의장에 대한 수사 소식이 전해진 후 미국 증시는 선물지수가 일제히 하락하는 등 금융시장도 출렁일 조짐을 보이고 있다.