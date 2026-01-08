미국에 외면당한 ‘노벨상’ 마차도 “내가 베네수엘라 차기 지도자 돼야”

방금 들어온 뉴스

조희선 기자
조희선 기자
입력 2026-01-08 00:09
수정 2026-01-08 00:09
2년 전 표심 거론하며 정당성 강조

마리아 코리나 마차도. AFP 연합뉴스
마리아 코리나 마차도.
AFP 연합뉴스


베네수엘라 야권 지도자이자 지난해 노벨평화상 수상자인 마리아 코리나 마차도가 미국에 체포된 니콜라스 마두로 대통령의 뒤를 이어 자신이 베네수엘라를 이끌어야 한다고 밝혔다.

마차도는 6일(현지시간) 방영된 미 CBS 방송과의 인터뷰에서 ‘베네수엘라의 차기 지도자가 되어야 한다고 생각하느냐’는 질문에 “물론 그렇다”고 답했다.

마차도는 개표 부정 논란이 일었던 2024년 대선에서 야권 후보였던 에드문도 곤살레스가 사실상 승리를 거뒀다는 주장을 근거로 들었다. 당시 정부와 법원으로부터 피선거권을 박탈당한 마차도는 곤살레스를 ‘대타’로 내세웠으나 결국 마두로 대통령에게 패했다. 마차도는 2년 전 실제 표심을 거론하며 “베네수엘라 국민은 이미 누가 정부를 이끌어야 하는지를 선택했다”며 “우리는 (국민의) 명령을 받은 대로 국민을 위해 봉사할 준비가 됐고, 또 기꺼이 그렇게 할 것”이라고 했다.

미국이 델시 로드리게스 임시 대통령에 힘을 싣자 입지가 좁아진 마차도는 미 언론과의 인터뷰를 통해 차기 지도자로서의 정당성을 강조한 것으로 보인다. 다만 도널드 트럼프 대통령은 앞서 마차도가 베네수엘라에서 충분한 지지와 존경을 받고 있지 않다며 차기 지도자감이 아니라는 식으로 일축한 바 있다.

2026-01-08 16면
