트럼프 “마두로 부부 체포…베네수엘라 공습 성공적”

도널드 트럼프(왼쪽) 미국 대통령과 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령. AFP 연합뉴스 자료사진
도널드 트럼프 미국 대통령은 3일(현지시간) 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포해 베네수엘라 밖으로 이송했다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜 자신의 계정에 올린 글에서 “미국은 베네수엘라와 그 지도자 니콜라스 마두로 대통령에 대한 대규모 공습을 성공적으로 수행했다”고 말했다.
이어 마두로 대통령에 대해 “아내와 함께 체포돼 그 나라(베네수엘라) 밖으로 이송됐다”고 설명했다.
트럼프 대통령은 “이 작전은 미국 법 집행 기관과 협력하에 수행됐다”며 “오전 11시(한국시간 4일 오전 1시) 마러라고에서 기자 회견이 열린다”고 알렸다.
