캘리포니아 ‘억만장자세’ 추진… 빅테크 거물들 “차라리 뜨겠다”

저커버그·젠슨 황 등 214명 대상

10억 달러 이상 보유 땐 5% 부과

업계 반발… 뉴섬 주지사도 반대

2026-01-01 14면

미국 캘리포니아주에서 부유세 도입이 추진되자 기술업계 거물들이 법안이 통과되면 주를 떠나겠다는 의사를 내비치는 등 크게 반발하고 있다.30일(현지시간) 미 경제 매체 CNBC와 월스트리트저널 등에 따르면 캘리포니아주 진보 성향 민주당 의원들과 전미서비스노조 서부의료지부(SEIU-UHW) 등은 순자산이 10억 달러(약 1조 4000억원) 이상인 부자들에게 재산세 5%를 일회성으로 부과하는 이른바 ‘억만장자세’를 추진하고 있다.부유세 도입을 지지하는 사람들은 이 세금은 캘리포니아주 내의 심각한 빈부 격차를 해소하고, 연방정부의 예산 삭감에 따른 의료 예산 부족분을 메우기 위해 필요한 조치라고 주장한다. 이들은 해당 법안을 11월 주민투표에 부치기 위해 필요한 약 87만 5000명의 서명을 모으고 있다.캘리포니아주 신문인 샌프란시스코 크로니클에 따르면 이 법안이 통과될 경우 과세 대상이 되는 주 내 억만장자는 214명으로 대부분 기술업계 거물과 벤처 투자자들이다.과세 대상으로 추정되는 명단 최상단에는 순자산이 2562억 달러(약 370조원)에 달하는 래리 페이지 구글 공동창업자를 비롯해 래리 앨리슨 오라클 창업자(2461억 달러), 마크 저커버그 메타 창업자(2251억 달러), 젠슨 황 엔비디아 창업자(1626억 달러) 등이 포함됐다.기술업계 거물과 투자자들은 해당 법안이 과세 기준으로 삼는 순자산이 대부분 주식 보유에 따른 평가액이므로 이는 미실현 이익에 세금을 부과하는 것이라고 지적한다. 스타트업 초기투자사 Y콤비네이터의 개리 탠 최고경영자(CEO)는 엑스(X)에 “유니콘 스타트업 창업자는 ‘종이 억만장자’가 된다”며 현금이 없는 창업자에게 고액을 과세하면 “캘리포니아의 스타트업과 혁신을 죽이게 된다”고 비판했다.다만 이 법안이 통과할 수 있을지는 미지수다. 기술업계의 반발이 큰 데다 개빈 뉴섬 주지사도 부유세를 도입하면 부유층 이탈을 부추겨 오히려 세수가 감소할 것이라며 반대하고 있는 탓이다.