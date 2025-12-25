온두라스 대선도 ‘트럼프 입김’… 우파 아스푸라 당선

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

온두라스 대선도 ‘트럼프 입김’… 우파 아스푸라 당선

조희선 기자
조희선 기자
입력 2025-12-25 18:13
수정 2025-12-25 18:13
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

친기업 정책·美 지지 등에 업고
개표 시작 한 달 만에 승리 확정

이미지 확대
약 한 달간의 개표를 거쳐 온두라스 신임 대통령으로 당선된 나스리 아스푸라가 대선 이튿날이었던 지난 1일(현지시간) 수도 테구시갈파에서 기자회견을 하고 있다. 테구시갈파 AFP 연합뉴스
약 한 달간의 개표를 거쳐 온두라스 신임 대통령으로 당선된 나스리 아스푸라가 대선 이튿날이었던 지난 1일(현지시간) 수도 테구시갈파에서 기자회견을 하고 있다.
테구시갈파 AFP 연합뉴스


온두라스 대선에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 지지를 등에 업은 우파 후보가 개표를 시작한 지 약 한 달 만에 승리를 확정 지었다.

24일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 이날 온두라스 선거관리위원회(CNE)는 우파 국민당 후보 나스리 아스푸라(67)를 이번 대선의 승자로 발표했다. CNE에 따르면 아스푸라 후보는 40.3%의 득표율로 39.5%를 기록한 중도 살바도르 나스라야(72) 후보를 간신히 제쳤다. 집권 여당의 릭시 몬카다 후보는 19.2%의 득표율을 얻어 3위에 그쳤다.

지난달 30일 치러진 대선은 개표 과정에서 기술적 장애, 부정 선거 의혹과 이를 둘러싼 시위 등으로 우여곡절을 겪었다. 개표 과정에서 계속 결론을 내지 못하다가 거의 한 달 만에 이날 당선자가 결정됐다. 아스푸라는 엑스(X)를 통해 “온두라스 국민 여러분, 저는 통치할 준비가 돼 있다”며 “여러분을 실망시키지 않겠다”고 밝혔다.

친기업 정책을 내세운 아스푸라는 트럼프 대통령의 전폭적인 지지를 받았다. 트럼프 대통령은 아스푸라에게 투표할 것을 촉구하며, 아스푸라가 승리하지 못하면 온두라스에 대한 미국의 재정 지원을 중단하겠다는 압박까지 했다.

조희선 기자
2025-12-26 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
온두라스 대선에서 승리한 후보는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로