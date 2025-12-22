트럼프 지운 엡스타인 파일… 은폐 시도 비판에 다시 복원

법무부 “피해자 보호 조치” 해명

2025-12-23 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 법무부가 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인 관련 문서를 공개하며 삭제했던 도널드 트럼프 대통령 사진을 복원했다. 성범죄 피해자를 보호하기 위해 트럼프 대통령 사진을 삭제했다고 해명했으나 은폐 시도라는 비판을 받자 사진을 다시 공개한 것으로 풀이된다.미 법무부는 21일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X)에 “뉴욕 남부연방지검은 피해자 보호를 위한 추가 조치 가능성을 염두에 두고 트럼프 대통령의 사진을 검토 대상으로 분류했다”고 밝혔다. 이어 “법무부는 신중을 기하기 위해 해당 사진을 일시 삭제하고 추가 검토를 진행했다”며 “검토 결과, 사진에 엡스타인 사건의 피해자가 포함됐다는 증거는 없다고 결론 내렸다. 이에 따라 해당 사진은 ﻿수정이나 가림 처리 없이 다시 게시됐다”고 덧붙였다.앞서 미 법무부는 지난 19일 ‘엡스타인 파일 투명성 법’에 따라 엡스타인 사건 수사 관련 문서들을 공개하기 시작했다. 하지만 이튿날 트럼프 대통령 모습이 담긴 사진 16장을 몰래 삭제한 것으로 드러나 논란이 일었다. 삭제된 사진엔 젊은 시절 트럼프 대통령이 엡스타인의 옛 연인이자 공범인 길레인 맥스웰 등 여성들과 찍은 모습이 담겨있다.토드 블랜치 미 법무부 부장관은 사진 삭제 사유가 대통령과 전혀 무관하고 피해자 옹호 단체들의 요청으로 16건의 사진이 삭제됐다고 해명했다. 그는 이날 NBC뉴스 ‘미트 더 프레스’와의 인터뷰에서 “우리는 완벽한 정보를 가지고 있지 않다”며 “따라서 피해자 권리 단체들로부터 이런 유형의 사진에 대한 제보를 받으면 해당 사진을 삭제하고 조사한다”고 말했다.