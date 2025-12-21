이미지 확대
“케네디센터에 트럼프 이름 끼워 넣지 마”
미국 워싱턴DC를 대표하는 문화예술 공연장인 케네디센터 명칭을 ‘트럼프-케네디센터’로 바꾼 것에 항의하는 시위가 20일(현지시간) 공연장 앞에서 벌어지고 있다. 지난 18일 이사회가 공연장 이름을 바꾸기로 결정했다고 발표한 하루 뒤 건물 외벽에 ‘도널드 트럼프’라는 글자가 추가됐다. 내년 예정됐던 공연을 취소하는 등 문화예술계는 이번 결정에 거세게 반발하고 있다.
워싱턴DC AP 뉴시스
2025-12-22 14면
