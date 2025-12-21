“케네디센터에 트럼프 이름 끼워 넣지 마”

탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?

이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?

1. 건강보험 적용이 돼야한다. 2. 건강보험 적용을 해선 안된다.