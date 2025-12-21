‘국대 출신’ 부잣집 물리학도, 25년 뒤 명문대 동창을 쐈다

美 브라운대 총기난사의 전말

미국 아이비리그 명문대인 브라운대 총격 사건 용의자가 대학 동창인 메사추세츠공과대(MIT) 교수를 살해하고 사망한 채 발견됐다.외신들은 19일(이하 현지시간) 이번 사건의 용의자 클라우디우 네베스 발렌트(오른쪽·48)가 뉴햄프셔주의 한 창고에서 18일 숨진 채 발견됐다고 보도했다. 수사 당국은 “발렌트가 총으로 스스로 목숨을 끊은 것으로 보인다”고 전했다. 발렌트는 포르투갈 출신으로, 2017년 미국의 비자 추첨 제도를 통해 영주권을 받았다.발렌트는 지난 13일 로드아일랜드주 브라운대에서 총을 난사해 10여명의 사상자를 낸 뒤, 이틀 뒤인 15일 브라운대에서 80㎞가량 떨어진 매사추세츠주의 한 아파트에서 누누 루레이루(왼쪽·48) MIT 교수를 총으로 살해했다.월스트리트저널(WSJ)은 두 사람이 1995년 포르투갈 리스본 고등이공대 물리학과에 입학해 2000년 졸업한 동기동창이었던 점에 주목했다.대학 졸업 후 발렌트는 브라운대 대학원 물리학과 박사과정으로, 루레이루는 영국 임페리얼 칼리지 런던 물리학과 박사과정으로 각각 진학했다. 이때부터 두 사람의 삶은 다른 궤적을 그렸다. 부유한 가정 출신으로 고등학생 시절 국제물리올림피아드 포르투갈 국가대표로 출전하기도 했던 발렌트는 대학 시절까지는 순탄했지만, 이후에는 그러지 못했다. 그는 유학생용 비자를 받아 2000~2001년 브라운대 물리학과 박사과정에 등록했다. 하지만 휴학한 후 복학하지 않았고, 2003년 자퇴 처리됐다.반면 루레이루는 박사과정을 밟은 뒤 플라즈마 물리학과 핵융합 분야에서 탁월한 업적을 쌓아갔다. 2022년에는 MIT 플라즈마과학·핵융합센터 부소장이 됐고, 2024년에는 소장직에 올랐다. 올해 1월에는 대통령상을 받기도 했다.발렌트의 범행동기는 확인되지 않지만, 언론 취재에 응한 동창생들은 그가 루레이루의 성공을 부러워했을 가능성을 제기했다. 다만 두 사람의 친분관계나 과거 연락을 주고받았는지 등은 확인되지 않았다. 수사당국은 발렌트의 사망이 확인되고 뒤늦게 기자회견을 통해 용의자 신원을 공개했다. 일각에선 경찰이 수사 초기 용의자 특정에 혼선을 빚으며 2차 범행을 막지 못했다는 지적이 제기된다.발렌트가 이민자 출신으로 확인되며 트럼프 행정부의 반이민 기조는 더욱 거세지는 모습이다. 트럼프 행정부는 발렌트의 미국 입주를 가능하게 했던 영주권 추첨제를 중단한다고 밝혔다.