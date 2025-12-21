공개된 엡스타인 파일…트럼프 사진은 빠졌다

美법무부 ‘사전 검열’ 논란

이미지 확대 미국 법무부가 지난 19일(현지시간) 빌 클린턴(왼쪽) 전 미국 대통령이 성범죄자 제프리 엡스타인과 함께 있는 사진을 공개했다.

로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국 법무부가 지난 19일(현지시간) 빌 클린턴(왼쪽) 전 미국 대통령이 성범죄자 제프리 엡스타인과 함께 있는 사진을 공개했다.

로이터 연합뉴스

2025-12-22 14면

미국 법무부가 도널드 트럼프 대통령과 친분 논란이 불거진 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인의 수사기록(엡스타인 파일)을 일부 공개했으나 사전 검열 논란이 불거졌다. 트럼프 대통령과 관련된 사진 등은 공개하지 않거나 웹사이트에 올렸다가 이유를 설명하지 않고 삭제했다는 것이다. 민주당 출신 빌 클린턴 전 대통령이 찍힌 사진은 대거 공개됐다.AP통신 등은 20일(현지시간) 법무부가 전날 ‘엡스타인 파일 투명성법’에 따라 자료 공개를 위해 만든 웹사이트에서 트럼프 대통령의 사진을 포함해 최소 16개의 파일이 하루도 채 되지 않아 사라졌다고 보도했다. 삭제된 파일은 나체 여성을 묘사한 그림 이미지, 트럼프 대통령과 엡스타인이 함께 찍은 사진이 들어있는 서랍 사진 등이라고 전했다. 법무부는 파일 삭제 이유는 설명하지 않고 엑스(X)를 통해 “추가 정보가 입수되는 대로 사진 및 기타 자료를 법에 따라 신중을 기하기 위해 계속 검토 및 삭제할 예정”이라고만 밝혔다. 엡스타인 파일 공개를 이끌어낸 미 하원 감독위원회 소속 민주당 의원들은 소셜미디어(SNS)에 “또 무엇이 은폐되고 있는가. 미국 국민을 위해 투명성이 필요하다”고 지적했다.반면 클린턴 전 대통령이 여성들과 함께 찍힌 사진들은 다수 공개됐다. 엡스타인의 과거 연인이자 공범으로 복역 중인 길레인 맥스웰과 함께 실내 수영장에서 수영하거나 얼굴이 가려진 한 여성과 욕조에 함께 들어가 있는 모습 등이 담겼다. 이를 놓고 게이츠 맥개빅 법무부 대변인은 “존경하는 민주당 대통령님, (얼굴을 가린) 검은색 상자는 피해자를 보호하기 위한 것입니다”라고 저격했다. 이밖에 클린턴이 마이클 잭슨, 믹 재거 등 당대 스타들과 함께 있는 사진도 다수 공개됐다. 클린턴 전 대통령 측은 “그들이 20년도 더 된 흐릿한 사진을 얼마든지 공개해도 좋지만, (엡스타인 의혹은) 클린턴에 관한 문제가 아니다”는 입장을 냈다.민주당은 법무부가 트럼프 대통령을 위해 투명성법을 위반했다며 관련자들에 대한 탄핵과 기소까지 거론했다. 해당 법은 ‘엡스타인과 공범 맥스웰과 관련한 모든 기밀 기록, 문서, 통신 및 수사자료를 법 제정일로부터 30일 이내 공개해야 한다’고 강제하고 있는데, 이날 법무부가 공개한 문건은 이에 맞지 않는다는 지적이다. 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 이번 파일 공개를 두고 “미국 역사상 최대 은폐사건 중 하나”라고 비판했다.