트럼프, 베네수엘라와의 전쟁 가능성에 “배제하지 않아”

트럼프, 베네수엘라와의 전쟁 가능성에 “배제하지 않아”

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-12-20 11:48
수정 2025-12-20 11:48
이미지 확대
도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 백악관 외교 접견실에서 대국민 연설을 하고 있다. 워싱턴DC 연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 백악관 외교 접견실에서 대국민 연설을 하고 있다. 워싱턴DC 연합뉴스


도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라와의 전쟁 가능성에 입을 열었다.

트럼프 대통령은 지난 19일 NBC 뉴스와의 인터뷰에서 베네수엘라와의 전쟁에 대한 질문에 “나는 그것을 배제하지 않는다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이전 인터뷰에서 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령에게 “(축출) 날이 얼마 남지 않았다”고 말했었다.

하지만 이날 인터뷰에서는 마두로 대통령을 축출할 것인지에 대해서는 밝히지 않은 채 “그는 내가 원하는 것이 무엇인지 정확히 알고 있다”며 “그는 누구보다 잘 알고 있다”고 밝혔다.

루비오 미 국무부 장관도 20일 기자회견에서 미국이 마두로 정부를 전복하려는 의도가 있는지에 대해 명시적 답변을 거부했지만, 계속해서 마두로 정부를 압박할 것이라고 말했다.

AFP 통신에 따르면 루비오 장관은 “베네수엘라 정권의 현 상황이 미국에는 용납할 수 없는 것”이라며 “이러한 역동성을 바꾸는 것이 우리의 목표이며, 그래서 대통령이 지금 하는 일을 하고 있다”고 설명했다.

트럼프 대통령은 최근 베네수엘라가 “남미 역사상 가장 큰 함대에 완전히 포위돼 있다”고 했다.

현재 미국은 베네수엘라의 석유 수출을 중단시키기 위해 해상 봉쇄에 나서고 있다.
문경근 기자
