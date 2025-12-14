할리우드 ‘악역 전문’ 배우 자택서 숨진 채 발견…피터 그린 별세

방금 들어온 뉴스

할리우드 ‘악역 전문’ 배우 자택서 숨진 채 발견…피터 그린 별세

신진호 기자
신진호 기자
입력 2025-12-14 11:20
수정 2025-12-14 13:52
영화 ‘펄프 픽션’에서 ‘제드’ 역을 맡은 피터 그린. IMDB 캡처
영화 ‘펄프 픽션’에서 ‘제드’ 역을 맡은 피터 그린. IMDB 캡처


영화 ‘펄프 픽션’의 제드, ‘마스크’의 도리안 등 악역과 범죄자 역할을 주로 맡아온 배우 피터 그린이 지난 12일(현지시간) 미국 뉴욕 자택에서 사망했다고 NBC 등 현지 언론이 전했다.

보도에 따르면 그린은 뉴욕 로어 이스트 사이드에 있는 자신의 아파트에서 숨진 채 발견됐다고 매니저 그레그 에드워즈가 밝혔다. 사인은 공개되지 않았다.

경찰은 12일 오후 3시 25분 ‘의식을 잃은 남성이 있다’는 911 신고를 받고 출동했으며, 구급대원이 현장에서 그린의 사망을 확인했다고 밝혔다.

그린은 1994년 쿠엔틴 타란티노 감독의 영화 ‘펄프 픽션’에서 잔혹한 성폭행범이자 경찰인 ‘제드’ 역할을 맡았고, 같은 해 짐 캐리 주연의 ‘마스크’에서 최종 악당인 도리안 역으로 깊은 인상을 남겼다.

매니저 에드워즈는 “피터만큼 악역을 잘 소화하는 배우는 없었다”면서 “그러면서도 사람들이 잘 모르는 부드러운 면도 있었고, 따뜻한 마음을 지닌 사람이기도 했다”고 전했다.

영화 ‘마스크’에서 도리안 타이렐 역을 맡은 피터 그린. 워너 브러더스 코리아 제공
영화 ‘마스크’에서 도리안 타이렐 역을 맡은 피터 그린. 워너 브러더스 코리아 제공


에드워즈는 그린이 숨진 채 발견되기 전 그의 아파트에서 24시간 넘게 크리스마스 음악이 틀어져 있었다는 이웃의 진술이 있었다며 이 때문에 그린의 안부를 확인하러 찾아갔다고 전했다. 그린과는 지난주 수요일(10일) 이야기를 나눴다고 덧붙였다.

또 그린이 폐 주변의 양성 종양 제거 수술을 앞두고 있었다고 그는 전했다.

이웃 주민은 그린이 바닥에 엎드린 채 발견됐고, 얼굴에는 상처가 있었으며 온통 피투성이였다고 전했다.

경찰은 그의 죽음에 의심스러운 정황은 없다고 밝혔다.

그린은 그가 이름을 알렸던 조연 역할 외에도 1993년 영화 ‘클린, 셰이븐’에서 주연을 맡기도 했다. 이 영화에서 그는 살인 혐의를 받는 정신질환자이자 때때로 자해하는 인물을 연기했다.

영화 ‘유주얼 서스펙트’에서는 장물아비 레드풋 역을 맡았다.

에드워즈는 그린에게 여동생과 남동생이 있다고 전했다.
신진호 기자
