5개월간 4명 연쇄 독살한 女법대생…경찰이 전한 ‘충격’ 범행 동기

브라질의 30대 여성이 5개월간 최소 4명을 독살한 혐의로 재판에 넘겨졌다.14일(현지시간) 데일리메일, G1 등 외신에 따르면 브라질 법대생 아나 파울라 벨로주 페르난지스(36)는 상파울루와 리우데자네이루, 구아룰류스에서 올해 1월부터 5월까지 최소 4명을 독살한 혐의로 기소됐다. 페르난지스는 범행 과정에서 자기 쌍둥이 자매와 친구의 도움을 받은 것으로 전해졌다.경찰에 따르면 첫 번째 피해자는 지난 1월 구아룰류스에서 살해된 페르난지스의 이웃 남성 마르셀루 폰세카다. 페르난지스는 세입자로서 폰세카의 집으로 이사했고, 나흘 후 폰세카의 시신이 발견됐다.페르난지스는 이후 4월 데이트 애플리케이션을 통해 알게 된 여성 마리아 아파레시다 호드리게스를 만났고, 호드리게스는 페르난데스의 집에서 커피를 마신 후 숨졌다. 경찰은 페르난지스가 독이 든 케이크를 만들고 거짓 메모를 작성해 제삼자에게 죄를 떠넘기려 했다고 밝혔다.페르난지스는 독이 든 스튜를 만들어 65세 남성을 살해한 혐의도 받고 있다. 페르난지스는 당시 학교 친구로부터 ‘아버지를 죽여달라’는 의뢰를 받고 친구 아버지를 독살한 뒤 돈을 받아 챙겼다.네 번째 피해자는 페르난지스와 연인 사이였던 21세 튀니지 남성 하이데르 마즈레스다. 페르난지스는 마즈레스와 헤어진 후 임신한 척했으나 마즈레스로부터 거부당하자 그를 밀크셰이크로 독살한 것으로 알려졌다.경찰에 따르면 페르난지스는 피해자들을 독살하기 전 독의 강도를 시험하기 위해 개 10마리를 독살한 것으로 전해졌다.페르난지스의 구체적인 범행 동기가 아직 밝혀지지 않은 가운데 현지 경찰 관계자는 “페르난지스는 살인을 즐겼다. 동기는 중요하지 않고 그저 살인을 원했다. 자신이 저지른 범죄의 결과를 목격하면서 쾌감을 느꼈다”고 전했다.