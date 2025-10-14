美 ‘3조’ 복권 당첨 갑부, 불타버린 고향마을에 거액 투자

방금 들어온 뉴스

美 ‘3조’ 복권 당첨 갑부, 불타버린 고향마을에 거액 투자

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-10-14 14:17
수정 2025-10-14 14:17
파워볼 티켓. EPA 연합뉴스
파워볼 티켓. EPA 연합뉴스


미국에서 복권 당첨금으로 벼락부자가 된 남성이 화재로 잿더미가 된 고향을 다시 살리겠다고 나서 화제다.

14일 미 월스트리트저널(WSJ)이 2022년 11월 파워볼 당첨자 에드윈 카스트로(33)가 고향 캘리포니아주 알타디나에서 1000만 달러(약 143억원)를 들여 주택 터 15곳을 매입했다고 보도했다.

알타디나는 지난 1월 발생한 ‘이튼·팰리세이즈 산불’의 피해 지역이다.

당시 화재로 로스앤젤레스(LA) 카운티 전체에서 31명이 사망하고 건물 1만 6000여 채가 불탔다.

이 화재로 알타디나에서도 건물 9000채가 소실됐다.

하지만 9개월이 지났는데도 재건에 속도가 붙지 않고 있다.

이런 상황에서 카스트로가 택지 매입에 적극적으로 나서면서 이 지역의 재건 사업을 이끌고 있다고 WSJ은 전했다.

카스트로는 2022년 11월 알타디나의 한 주유소에서 산 ‘파워볼’ 복권으로 순식간에 갑부가 됐다.

파워볼은 1등 당첨 확률이 매우 희박해 벼락을 맞을 확률보다 낮다고 평가된다.

당시에도 상당 기간 당첨자가 나오지 않아 당첨금이 20억 4000만 달러(약 2조 9000억원)까지 쌓여 있었다.

카스트로는 현금 일시금으로 7억 6800만 달러(약 1조 1000억원)를 받았다.

카스트로는 이번 재건 프로젝트가 10년 이상 걸릴 것으로 내다봤다.

그는 “이윤이 엄청나야 할 필요는 없지만, 그냥 나눠주려고 주택을 짓는 것은 아니다”라고 밝혔다.
문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
