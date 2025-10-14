트럼프의 ‘35년 전 골프장 캐디’ 백악관 인사국장까지 꿰찼다

방금 들어온 뉴스

윤창수 기자
윤창수 기자
입력 2025-10-14 00:17
수정 2025-10-14 00:17
충성심 높은 스커비노 발탁
부비서실장직과 겸직 예정

이미지 확대
댄 스커비노 백악관 부비서실장. 연합뉴스
댄 스커비노 백악관 부비서실장.
연합뉴스


35년 전 골프장 캐디로 도널드 트럼프 미국 대통령과 만난 뒤 줄곧 그의 곁을 지키며 핵심 실세로 부상한 댄 스커비노(49) 백악관 부비서실장이 백악관 인사국장 자리까지 꿰찼다.

트럼프 대통령은 12일(현지시간) 트루스소셜에 “위대한 댄 스커비노가 트럼프 행정부에서 백악관 부비서실장직을 유지하는 것과 더불어 백악관 대통령 인사실을 책임질 것이라고 발표하게 돼 기쁘다”고 밝혔다. 그는 “댄은 정부의 거의 모든 직책의 선발 및 임명을 책임지게 될 것이고, 이는 매우 크고 중요한 자리”라고 설명했다. 원래 인사국장을 맡고 있던 세르지오 고르는 인도 대사로 옮겼다.

스카비노는 트럼프 대통령의 가장 오래된 보좌관 가운데 한 명으로, 1990년 브라이어 홀 카운티 클럽에서 캐디로 아르바이트를 하다 트럼프를 처음 만났다. 그는 당시 트럼프 대통령의 골프를 도왔으며 그때 받은 팁 200달러를 아직도 간직할 정도로 충성심이 강하다.

이후 트럼프 내셔널 골프 클럽의 매니저를 맡았고 2015년 트럼프 대통령의 출마 선언과 함께 소셜미디어(SNS) 관리를 했다. 트럼프 1기 집권 때 ‘가족 다음으로 대통령과 가까운 심복’이란 명성을 얻었으며, 집권 2기에서는 부비서실장으로 백악관에 재입성했다. 스커비노는 2021년 1월 의회폭동 사태와 1기 퇴임 후에도 계속해서 트럼프의 곁을 지킨 몇 안 되는 보좌관 중 한 명이었다.

백악관은 앞서 지난 8월 말 스커비노가 인사국장에 내정된 사실을 알리면서 “트럼프 대통령이 가장 신뢰하고 가장 오래 함께 일한 조언자 중 하나다. 트럼프 행정부에 가장 자격 있고 유능하며 미국 우선주의를 앞세우는 일꾼을 배치하는 데 이보다 더 적합한 사람은 없다”고 소개한 바 있다. 백악관 인사국장은 행정부 공직자 후보들의 검증·임명·배치를 담당하는 자리로, 국장 사무실은 대통령 집무실에서 가까운 방 중의 하나다. 스커비노가 백악관 인사국장까지 겸하게 되면서 2기 트럼프 행정부의 ‘실세 중의 실세’로 더욱 막강한 권한을 행사하게 됐다는 평가가 나온다.
윤창수 전문기자
2025-10-14 14면
위로