트럼프, 가자 평화 회의 주재… 내년 노벨상 노리나

이집트서 전쟁 종식·중동 안정 논의

영국 등 20개국 정상 모여 지지 표명

수상 불발에 “수백만명 구해서 행복”

이미지 확대 ‘가자 휴전 합의’ 환영하는 이스라엘 시민들 11일(현지시간) 이스라엘 텔아비브 미술관 앞 ‘인질광장’에서 이스라엘 국기를 몸에 두른 한 여성이 미국 국기와 도널드 트럼프 미 대통령의 사진을 흔들고 있다. 이날 광장엔 트럼프 대통령 주도로 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스가 맺은 1단계 휴전 합의를 환영하는 인파 50만명이 몰렸다.

텔아비브 AFP 연합뉴스

2025-10-13 14면

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 이집트 휴양 도시인 샤름엘셰이크에서 압델 파타 엘시시 이집트 대통령과 공동으로 가자지구 휴전 관련 정상회의를 주재한다.올해 노벨평화상은 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 독재에 맞서 반정부 시위를 주도해온 야권 지도자 마리아 코리나 마차도에게 돌아가며 트럼프 대통령이 집착을 보였던 수상은 물 건너갔다. 그러나 그는 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스의 평화 합의에 개입하는 등 ‘피스 메이커’(평화 중재자) 행보를 계속 강조하면서 내년 수상을 노리는 눈치다.이집트 대통령실은 11일 회의가 “가자지구 전쟁 종식과 중동 평화·안정을 위한 노력 강화, 지역 안보와 안정의 새 시대를 여는 것을 목표로 한다”고 밝혔다. 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장을 비롯해 키어 스타머 영국 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 프리드리히 메르츠 독일 총리 등 주요국 20개국 정상들도 참석한다. 이들은 회의에서 가자 휴전에 대한 지지를 표명할 것으로 전망된다.다만 이미 가자지구 평화안 1단계 서명을 마친 이스라엘과 하마스는 참석하지 않을 전망이다.트럼프 대통령의 평화 구상에 따른 1단계 합의가 지난 10일 발효됨에 따라 하마스는 13일 정오까지 억류 중인 이스라엘 생존 인질 20명을 전원 석방하고, 이스라엘도 팔레스타인 수감자 약 2000여명을 풀어줄 예정이다. 이스라엘 내각이 10일 1단계 휴전 합의안을 승인한 이후 이스라엘군은 이날 정오를 기해 가자시티와 가자 남부 칸유니스 등에서 부분 철수 및 병력 재배치를 시작했다.반면 하마스 정치국 고위 관리인 호삼 바드란은 11일 AFP 통신에 “우리는 팔레스타인 영토를 떠날 뜻이 없으며 전쟁이 재개된다면 싸울 것”이라고 말해 하마스 무장해제가 핵심인 휴전 2단계 진전에 난관이 예상된다.한편 트럼프 대통령은 지난 10일 기자들에게 올해 노벨평화상 수상 무산에 대해 “난 수백만의 생명을 구했기 때문에 행복하다”며 “그건(올해 노벨평화상) 2024년에 (한 일에) 대해 준 것이라고 할 수 있는데, 난 선거(대선)에 출마하고 있었다”고 했다. 자신이 올해 세계 곳곳의 평화협상을 중재한 공로는 내년 수상에 반영되리라는 의미로 해석됐다.